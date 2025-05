Numizmatičko čudovište iz Burundija: Najveća novčanica na svijetu

Početkom 2025. godine numizmatički svijet dobio je još jedan svjetski rekord. Naime, Burundijska središnja banka (Banque de la République du Burundi) izdala je službeno najveću novčanicu na svijetu. Radi se o novčanici od 10.000 burundijskih franaka impozantnih dimenzija od 400 × 288 mm. Ova novčanica svojom veličinom nadmašuje sve prethodne rekorde i bez problema prekriva prosječni laptop.

Ova novčanica izdana je povodom 50. obljetnice CITES-a (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - međunarodne konvencije potpisane 1975. godine, a čiji je cilj zaštita ugroženih biljnih i životinjskih vrsta od prekomjerne međunarodne trgovine. Ovo prigodno izdanje je ostvareno u suradnji s njemačkom numizmatičkom tvrtkom Mietens & Partner GmbH, koja je ujedno zadužena i za njenu distribuciju.

Inače, radi se o prigodnoj novčanici koja ima status zakonskog sredstva plaćanja, ali nije namijenjena optjecaju, već je izrađena isključivo za potrebe kolekcionarskog tržišta. Njena nominalna vrijednost je vrlo mala, oko 3 eura, ali njena tržišna vrijednost na numizmatičkom tržištu višestruko premašuje tu brojku.

Na licu novčanice prikazane su ugrožene afričke životinje: lav (Panthera leo); žirafa (Giraffa camelopardalis); afrički bivol (Syncerus caffer); leopard (Panthera pardus); afrički slon (Loxodonta africana), te crni nosorog (Diceros bicornis) s pticom govedaricom (Buphagus erythrorhynchus) na leđima.

Osim oznaka nominale, novčanica sadrži i tekstove na francuskom jeziku:

DIX MILLE FRANCS - Deset tisuća franaka

BANQUE DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI - Banka Republike Burundi

Le contrefacteur est puni de servitude pénale - Krivotvoritelj se kažnjava zatvorskom kaznom

50 ans de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction - 50. obljetnica Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore

U donjem dijelu desno prikazan je i logotip Banke Republike Burundi, a u gornjem dijelu novčanice je i serijski broj na dva mjesta.

Na naličju novčanice, u njenom središnjem dijelu nalaze se prikazi predsjedničke palače (Ntare House) u Gitegi i zastave Burundija. Također su prikazani i državni grb, logotip središnje banke, te karta Burundija s označenim izvorom rijeke Ruvyironza (najjužnijim izvorom Nila).

Osim oznaka nominale, novčanica sadrži i tekstove:

Ceci est un billet commémoratif officiel de la Banque de la République du Burundi en hommage à la biodiversité unique de l'Afrique, qui mérite d'être protégée - Ovo je službena prigodna novčanica Banke Republike Burundija, u znak priznanja jedinstvenoj bioraznolikosti Afrike, koja zaslužuje biti zaštićena

Ubumwe Ibikorwa Amajambere - Jedinstvo, Rad, Napredak (državni moto na kirundiju)

IBANKI YA REPUBLIKA Y'UBURUNDI - Banka Republike Burundija (na kirundiju)

DIX MILLE FRANCS - Deset tisuća franaka

Iako je izvanserijskih dimenzija, novčanica je zaštićena na najvišoj razini i to: vodenim žigom, sigurnosnim nitima, hologramskom folijom, tiskom koji mijenja boju ovisno o kutu gledanja, te UV zaštitom s RGB elementima.

Ukupan broj izdanih primjeraka je samo 1000 komada, a što ima za cilj ovu novčanicu jednog dana učiniti rijetkom, ali zasad je još uvijek relativno dostupna kolekcionarima i nije je problem nabaviti. Na numizmatičkim sajmovima i na internetu njena cijena se kreće od 2000 EUR na više.

Ovo izdanje izdanje je izazvalo različite reakcije. Dok ga jedni hvale kao vizualno atraktivno, inovativno i interesantno zbog dimenzija, drugi ga vide samo kao trgovački trik usmjeren isključivo na komercijalnu dobit. Potonje u numizmatičkom svijetu nije neuobičajeno. Naime, prigodna izdanja novca su oduvijek bila izvor prihoda za izdavače i trgovce u većoj ili manjoj mjeri.

Na kraju krajeva, svatko nešto voli i svakoga nešto veseli. Oni koje fasciniraju nesvakidašnji formati i moderna izdanja svakako će pronaći vrijednost u ovom „numizmatičkom čudovištu", a oni kojima se to ne sviđa, mogu se jednostavno praviti da ne postoji.

