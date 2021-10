Novo izdanje Sounded Bodies festivala

Sounded Bodies, festival izvedbenih umjetnosti, u organizaciji udruge Domino, ove će se godine održati od 29. do 31. 10. u prostorima Zagrebačkog plesnog centra (Ilica 10). Program festivala fokusiran je na proučavanje povezanosti raznih izvedbenih formi te okuplja umjetnike koji teme proučavaju na inovativan, kreativan i slojevit način. Na ovogodišnjem izdanju bit će predstavljeni radovi hrvatskih umjetnika koji istražuju mogućnosti koreografije i izvedbenih formi u odnosu zvuka (glasa) i pokreta (tijela).

Svaki od umjetnika odabranih za sudjelovanje ima specifično razvijen način pristupa korelaciji vokalnosti i tjelesnosti te u svojim radovima pokazuje impresivan i razvijen autorski potpis prepoznatljiv u izvedbenoj praksi. Udruga Domino je javnim pozivom za sudjelovanje na ovogodišnjem izdanju odabrala dvije umjetnice, Ladu Bonacci i Aniku Cetinu. Festivalski će program u petak, u 20 sati, u Zagrebačkom plesnom centru otvoriti Lada Bonacci autorskom predstavom "Zadnja prije nego odem" kroz koju umjetnica istražuje vlastito dugogodišnje bivanje (i ne bivanje) na sceni, postavljajući sebi i gledateljima pitanja o motivaciji, ustrajnosti, smislu i besmislu. Ova solo izvedba balansira na granici fizičkog teatra, komedije, performansa, klaunerije, dramskog izričaja i stand-upa.

U subotu, 30. 10. festivalski program započinje u podne u Tunelu Grič, vokalno-ambijentalnom izvedbom "Dijalog četiri prijateljice", autorica Silvije Dogan, Lucije Barišić, Glorije Lindeman i Dore Fodor. Riječ je o vokalnoj kompoziciji koju autorice kreiraju kroz improvizaciju, a kompoziciju baziraju na različitim metodama verbalnog razgovora koje koristimo u svakodnevnom životu. U večernjem programu, u Zagrebačkom plesnom centru u 20 sati, održat će se predstava "Anna, balla" plesne umjetnice odabrane javnim pozivom, Anike Cetine. Umjetnica rad pokreće vlastitim sjećanjem, osjećajem odgovornosti i potrebom za odgovorom na tragično preminulog Vitomira Jovičića Simkea, 2009. godine u Rijeci. Koreografija se temelji na pojedinačnim i zamišljenim iskustvima žrtve, počinitelja i svjedoka koje se održava u jednom izvođačkom tijelu. U 20:45 sati slijedi rad u nastajanju "Together we sound 2", plesnih umjetnica Koraljke Begović i Nastasje Štefanić Kralj kroz koji umjentice nastavljaju istraživati odnose tijela i tehnologije u suradnji s multimedijalnim umjetnikom Bojanom Gagićem te inženjerom elektrotehnike i multimedijalnim umjetnikom Miodragom Gladovićem.

Posljednjeg festivalskog dana, u nedjelju, 31. 10. na programu je radionica "TijeloGlas", izvedbene umjetnice Silvije Dogan koja će se održati u Zagrebačkom plesnom centru, od 10 do 18 sati. Radionica će se posvetiti oslobađanju glasa te spajanju glasa i tijela kroz slušanje i usmjeravanje pažnje na unutrašnje procese, kretanje fizičkog i emotivnog tijela i praćenje impulsa. Festivalski program završava glazbeno-plesnim impro jamom "Once in a lifetime" umjetničke organizacije Malo sutra u 20 sati, u Zagrebačkom plesnom centru, koja pokreće suradnju glazbenika/ica i plesača/ica kroz impro jam sesiju s ciljem spajanja plesne i glazbene scene. U projektu sudjeluje grupa plesača i plesačica (Ivana Bojanić, Danijela Renić, Bruno Isaković, Šimun Stankov, Mirjana Preis, Mia Štark i Mia Zalukar) te glazbenika i glazbenica (Dora Fodor, Ivan Marojević i Hrvoje Klemenčić).

Ulaznice su dostupne su preko sustava Entrio.hr i sat vremena prije predstave. Kapacitet dvorane Zagrebačkog plesnog centra, prema epidemiološkim mjerama, ograničen je na 50 osoba.

Podrška: Ministarstvo kulture i medija RH, Zaklada Kultura Nova

Suradnja: Zagrebački plesni centar

Više informacija o festivalu pronađite na: https://thisisadominoproject.org