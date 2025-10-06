Akademski slikar Duško Šibl, u nizu proteklih dekada izgradio je vrlo osebujni, osobni specifični autorski stil, kontinuirano stvarajući respektabilne opuse s apstraktnim i figurativnim motivima, izlažući uspješno na brojnim samostalnim izložbama u domovini i inozemstvu.

I danas, u njegovim atelijerima u Zagrebu, Opatiji, Londonu, nastaju brojna djela,u ulju i akrilu, koloristički izuzetno snažna, s mnoštvom nefigurativnih i figurativnih tema.

Osobito se ističe ciklus vulkanskih otisaka na platnu, srednjeg i većeg formata u akrilu, to su volumeni užarene atmosfere,trenutci silnih eksplozija koje pomiču, izbacuju goleme količine lave na površinu, rušeći, razmičući sve pred sobom, da bi u trenutku izlaska iz vatrene zemaljske utrobe, silna energija se razlijetala na sve strane, poput krvavo crvenih cvijetova prema nebu, u svemir, ostavljajući vrele tragove.

Od vreline i topljenja sve se mijenja i postaje drugačije formirano, bljesak silnica međusobno suprotstavljenih, ispresijecanih natkriljuje živi svijet i naviješćuje još veće i gore dramatično življenje.

Vatreni svijet Duška Šibla govori o preobrazbi ali i o oslobađanju obuzdavanih elemenata i o njihovom nezaustavljivom prodiranju iz dubine na svjetlost dana.

Ciklus apstrakcija posvećen bljeskovitom kretanju užarenih elemenata Duška Šibla izveden je vrlo suvereno, profesionalno, znalački ali i radoznalo.

Novi užareni ciklus akrila Duška Šibla naprosto vrišti, vrele boje šire svoje zrake unaokolo, dok se motivi neprekidno komešaju.