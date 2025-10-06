Ciklus velikih formata Josipa Ivanovića
Svijet automobilskih školjki, simpatičnih i zgodnih formi, ali praznih tijela, što svakako ponešto na čovjeka, njegovo praćenje vanjskih značajki bez ikakva interesa za unutarnje
Akademski slikar iz Dubrovnika Josip Ivanović osobito je zanimljivo ime suvremene hrvatske likovne umjetnosti, autor je začudnog i izazovnog opusa, prepunog pitanja i promišljanja o dvije posve jednostavne teme, dva svakodnevna motiva , o čovjeku i o njegovom svijetu.
Kontinuirano slikajući i suočavajući se neprestano s ključnim elementom u kome se savršeno i precizno reflektira sadašnjost, kreira sve čudesnija djela na velikim formatima, 200 x 155 cm, u akrilu.
Istina, istodobno, svaka od tri slikarska dijela što sačinjavaju triptih može funkcionirati i posve samostalno, učinkovito .
Naravno, susrećemo se s paralelnim ili već doista stvarnim svijetom u kojem obitavaju automobili u raznim bojama i raznovrsnim oblicima, poput ljudi u sličnom svijetu, složeni u cjelinu, okrenuti na pravu stranu, pottojeni poput vojske iako se svi međusobno vrlo razlikuju, nisu posve uniformirani, različiti su.
Svijet živopisnih automobila obimnog i kompleksnog ciklusa Carlings nadahnutog akademskog slikara Josipa Ivanovića sve je nazočniji u aktualnoj likovnoj produkciji, ističući se sa svojim neobičnim a tako svakodnevnim motivom koji je preuzeo glavnu riječ u životu paralelnog svijeta.
Upozoravajući ali i pomalo satiričan motiv Josipa Ivanovića, motiv i brutalan i delikatan, surov i stvaran, ironičan i peckav do boli.
Novi akrili velikog formata u dramatičnom ciklusu Carlings suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, akademskog slikara Josipa Ivanovića sjajan su doprinos likovnoj umjetnosti.
