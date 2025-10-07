Novi ciklus Željka Ćurčića posvećen jazzu

Slikar i povjesničar umjetnosti Željko Ćurčić, istaknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik, pasionirani je slušatelj jazza. Nedavno je realizirao novi ciklus posvećen jazzu i glazbeniku Elvisu Staniću.

Prigodom koncerta glazbenika a i kasnije, još pod svježim dojmovima glazbe, Ćurčić je načinio ciklus u tehnici pastela i tuša, na papiru 40 x 30 cm.

Osobitost glazbenog izraza jazza atraktivna je mnogim slušateljima, pa se interes za tu vrstu glazbe unatoč pojavnosti brojnih drugih izvođača i tipova i podvrsta glazbe ne smanjuje, naprotiv, može se reći kako jazz ima sve više vatrenih poklonika.

Željko Ćurčić je kreirao je vrlo živahan, optimističan ciklus posvećen poznatom glazbeniku i njegovoj grupi.

Niz crteža jedan za drugim dočaravaju nam atmosferu s koncerta, koji je očito za Ćurčića nezaboravan.

Valja jednostavno uživati u glazbi .

Vrlo dojmljiv ciklus o glazbi Željkla Ćurčića, iskren, emotivan.