Novi informacijski posrednik za fiskalizaciju 2.0

Riječka kompanija Aestus financijsko savjetovanje d.o.o., koja je razvila aplikaciju Parra, upisana je na službeni popis informacijskih posrednika Porezne uprave. Time je Aestus postao ovlašteni operator za izdavanje B2B eRačuna i fiskalizaciju računa u Hrvatskoj, što dodatno potvrđuje pouzdanost usluge koju nudi kroz svoju aplikaciju Parra. Ovim važnim korakom Parra je u potpunosti usklađena s regulatornim standardima i nudi svoje pakete bez ovisnosti o drugim informacijskim posrednicima. Za poduzetnike to znači da više ne moraju plaćati odvojene usluge aplikacije za eRačune i informacijskog posrednika, već imaju jedinstveno rješenje pod jednim troškom.

Paralelno s tim, Aestus je predstavio novi vizualni identitet svoje aplikacije Parra. U sklopu kampanje Parra je personificirana u liku ljubičastog profesionalnog hrvača koji se simbolično bori protiv birokracije. Kroz ovu metaforu kampanja pokazuje kako Parra rješava administrativne prepreke umjesto poduzetnika te se doslovno 'hrva' s gomilom papirnatih računa.

Aplikacija Parra nudi niz funkcionalnosti ključnih za poslovanje u eri digitalizacije poduzetništva i uvođenja Fiskalizacije 2.0. Prvenstveno, omogućava brzo i sigurno izdavanje eRačuna i praćenje poslovanja u stvarnom vremenu. Sadrži besplatnu eArhivu dokumentacije usklađenu s nadolazećim zakonskim obavezama. Parra također uključuje pomoćne module koji će biti integrirani tijekom nadolazećih mjeseci u besplatni paket, poput pripreme ponuda, automatske pretvorbe ponuda u račune, evidencije otpremnica i putnih naloga, dok će veći paketi uključivati i praćenje novčanih tokova i radnog vremena.

Aplikacija je dizajnirana upravo za male poduzetnike i jedno je od najpouzdanijih i najpovoljnijih rješenja na tržištu.