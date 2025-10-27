Advance Capital Partners i Mass preuzimaju austrijskog obućarskog diva

Advance Capital Partners i Mass postigli su dogovor s vlasnicima Leder & Schuh o preuzimanju austrijske obućarske tvrtke. Jedan od najstarijih europskih trgovaca obućom, koji je već od 2007. godine prisutan u Hrvatskoj, upravlja s 210 trgovina HUMANIC i SHOE4YOU u devet zemalja te ostvaruje godišnji prihod od više od 300 milijuna eura. Nakon dobivanja odobrenja nadležnih regulatora, Leder & Schuh postat će dio grupe Mass, ali će zadržati samostalno poslovanje i središte u Grazu. Zajednička će se grupa, s više od 400 milijuna eura godišnjih prihoda, 290 fizičkih i 10 internetskih trgovina te više od 2.300 zaposlenih, svrstati među deset najvećih trgovaca obućom u Europi. Dovršetak transakcije očekuje se u prvoj polovici 2026. godine.

»Udruživanje dviju tvrtki s jakom tradicijom i zajedničkim ambicijama donijet će srednjoj i istočnoj Europi pravog europskog lidera u trgovini obućom. Grupa Mass, koja je u većinskom vlasništvu Advance Capital Partnersa, poslovat će na devet tržišta s ukupno 150 milijuna stanovnika i očekuje se da će do 2029. godine premašiti pola milijarde eura godišnjih prihoda. U okviru transakcije refinancirat ćemo i sve postojeće bankarske kredite austrijske grupe. Time ćemo grupi Leder & Schuh osigurati čvrste temelje za dugoročnu financijsku stabilnost i stvoriti uvjete za daljnji rast,« izjavio je Aleš Škerlak, predsjednik uprave Advance Capital Partners prilikom potpisivanja sporazuma.

Kako je istaknuo Sašo Apostolovski, direktor i osnivač Massa, udružena grupa planira u sljedećih pet godina otvoriti oko 60 novih trgovina. Također će zadržati i nastaviti razvoj robnih marki HUMANIC, SHOE4YOU i Mass te razvoj mreže trgovina Skechers. „Mass i Leder & Schuh prirodni su partneri koji se izvrsno nadopunjuju i poslovno i geografski, a partnerstvo će dodatno ubrzati ostvarenje naše strategije rasta. Nakon završetka transakcije ojačati će se i naša prodajna mreža u Hrvatskoj, gdje ćemo zajedno upravljati s 46 trgovina Mass, HUMANIC i Skechers. Naš je cilj jasan. Želimo postati vodeći višekanalni trgovac obućom i modnim dodacima u cijeloj srednjoj i istočnoj Europi," dodao je Sašo Apostolovski, naglasivši da će uključivanjem u Grupu Mass i zaposlenici Leder & Schuh dobiti nove karijerne prilike

»Naš je cilj pripremiti trgovinu obućom za budućnosti i osigurati čvrste temelje za održivi rast. S Massom ćemo dobiti snažnog i iskusnog partnera koji dijeli našu viziju, dok će nam Advance Capital Partners pružiti financijsku stabilnost ključnu za naš daljnji razvoj. Veselim se što ćemo ovaj put započeti zajedno i donijeti novi poticaj industriji," izjavio je Armin Weger, glavni izvršni direktor Leder & Schuh. Leder & Schuh već više od 153 godine zauzima jedno od vodećih mjesta u europskoj obućarskoj industriji, s naglaskom na kvalitetu, uslugu i suvremenu ponudu proizvoda. Svojim maloprodajnim lancima HUMANIC i SHOE4YOU tvrtka se pozicionirala u srednjem cjenovnom segmentu tržišta obuće i modnih dodataka te je danas prisutna u Austriji, Njemačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Bugarskoj.