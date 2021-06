Huawei Consumer Business Group (BG) je predstavio HUAWEI MatePad Pro, novi Huawei tablet kojeg pokreće HarmonyOS 2. Izrađen za novu generaciju pametnih uređaja, HarmonyOS 2 omogućio je tabletu HUAWEI MatePad Pro potpuno novu funkcionalnost. Nova radna površina tableta organiziranija je i sadrži nove donje priključne stanice i widgete za pružanje usluga kako bi se korisnicima pružili novi načini za učinkovitiji pregled važnih informacija.

HUAWEI MatePad Pro opremljen je snažnim Kirin 9000E i 12,6-inčnim OLED FullView zaslonom koji dolazi s omjerom zaslona i tijela od 90 posto, omjerom kontrasta od milijun prema jedan, podrškom za široki spektar boja DCI-P3 i preciznost boja koja je konkurentna nekim profesionalnim monitorima. Nova i poboljšana značajka App Multiplier i Multi-Window čine multitasking jednostavnijim nego ikad i potvrda su truda iz Huaweija za poboljšavanje podrške pejzažnog načina u tabletnim aplikacijama. Huawei je također najavio lansiranje HUAWEI M-olovke (2. generacija), nudeći pametnija i prirodnija interaktivna iskustva koja pomažu korisnicima da uhvate svoju inspiraciju.

Kevin Ho, COO iz Huawei Consumer BG izjavio je: „Novi HUAWEI MatePad Pro savršen je alat koji će potaknuti korisnike na veću produktivnost i kreativnost. S novim HarmonyOS 2 korisnici mogu iskoristiti prednosti aplikacija i usluga na potpuno nove načine i raditi pametnije nego ikad."

Koristeći novu tehnologiju povezivanja više uređaja, novi tablet može iskoristiti i mogućnosti drugih uređaja - od pametnih telefona, računala do pametnih televizora - i stvoriti Super uređaj koji može podržati širok spektar slučajeva kreativnosti i produktivnosti.

12,6-inčni OLED zaslon FullView ima performanse usporedive s profesionalnim monitorima

HUAWEI MatePad Pro ima 12,6-inčni OLED FullView zaslon. Uz omjer slike 16:10 i uske okvire tanke samo 5,6 mm, zaslon nudi 90-postotni omjer zaslona i tijela. Zaslon OLED FullView također podržava visoki omjer kontrasta od milijun prema jedan i široku lepezu boja DCI-P3, što mu omogućuje stvaranje bolje definiranih i stvarnih boja. Nadalje, HUAWEI MatePad Pro ima ocjenu točnosti boja ∆E <0,5, razinu preciznosti koju postižu samo neki profesionalni monitori, što ga čini izvrsnim prijenosnim drugim monitorom za profesionalne fotografe. S hardverskim rješenjem za filtriranje plavog svjetla koje smanjuje emisije na izvoru, HUAWEI MatePad Pro prvi je svjetski tablet koji je prošao niz rigoroznih testova i dobio certifikat TÜV Rheinland Full Care Display 2.0.

Vrhunski zaslon na HUAWEI MatePad Pro nadopunjuje zvučni sustav s osam zvučnika, koja se sastoji od visokotonca i woofera velike amplitude za pružanje nevjerojatnog multimedijskog iskustva za korisnike.

HarmonyOS 2 pomaže korisnicima u poboljšanju produktivnosti

Kako bi korisnicima pomogao da brzo pronađu aplikacije koje im trebaju, HUAWEI MatePad Pro uvodi novu donju priključnu stanicu koja ne prikazuje samo često korištene aplikacije, već i nedavno korištene aplikacije. Novi servisni widgeti mogu prikazivati ​​informacije u stvarnom vremenu i omogućuju korisnicima brz i prikladan pristup određenim značajkama aplikacije, čak i bez pokretanja aplikacija. Ovi se widgeti mogu postaviti bilo gdje, a također su u potpunosti prilagodljivi korisnicima kako bi mogli personalizirati uređaj prema svojim željama.

Koristeći mogućnosti HarmonyOS-a, novi HUAWEI MatePad Pro podržava nove mogućnosti suradnje na više zaslona tablet-računala: zrcalni način, produženi način i način suradnje. U načinu zrcala, zaslon povezanog računala preslikava se na zaslon tableta, omogućujući korisnicima izravno potpisivanje i bilježenje dokumenata ili crtanje na računalu HUAWEI M-olovkom (2. generacija) i HUAWEI MatePad Pro, baš kao što bi to učinili profesionalni dizajneri s pločicom za crtanje i olovkom. Prošireni način pretvara HUAWEI MatePad Pro u drugi zaslon, pružajući dodatni prostor na zaslonu za prikaz više sadržaja, izvrsno za provjeru referentnih materijala ili pregledavanje Interneta.

Inovativni način suradnje omogućuje istinske interakcije na različitim platformama između HarmonyOS 2 i Windows-a, omogućujući korisnicima prijenos sadržaja poput teksta, slika i dokumenata između povezanih uređaja jednostavnim „drag and drop" postupkom. Rušeći granice koje razdvajaju tablete, pametne telefone i računala, Multi-screen Collaboration usavršava ono što korisnici mogu učiniti s HUAWEI MatePad Pro i ostalim povezanim uređajima, osnažujući ih da budu produktivniji i kreativniji nego prije.

Poboljšani App Multipler još više obogaćuje doživljaj aplikacija u pejzažnoj orijentaciji

Prvi put predstavljena 2019. godine, prva iteracija revolucionarnog App Multiplier-a omogućila je tabletnim aplikacijama bolje korištenje pejzažne orijentacije i prikaz informacija s dva aktivna prozora odjednom. Pokretanjem HUAWEI MatePad Pro, App Multiplier korisnicima donosi još više načina da u potpunosti iskoriste vodoravne zaslone. Dok prikazuju aplikaciju u jednom prozoru s novim aktivnim App Multipler-om, korisnici sada mogu prelaziti prstima po praznim prostorima s obje strane zaslona tableta za pomicanje prema gore i dolje za kretanje sadržajem aplikacije, bez puštanja dodira na tablet. Korisnici također mogu prikazati dva primjerka iste aplikacije i komunicirati s prozorima kao da su dvaput pokrenuli istu aplikaciju. Od lipnja 2021. gotovo 4.000 aplikacija prihvatilo je App Multiplier kako bi poboljšalo svoje korisničko iskustvo. Stalnim poboljšanjima, Huawei predvodi razvoj aplikacija za tablete koje podržavaju pejzažnu orijentaciju.

Debi imaju HUAWEI M-Pencil (2. generacija) i HUAWEI Smart Magnetic Keyboard

Tijekom lansiranja, Huawei je također predstavio HUAWEI M-Pencil (2. generacija) koji nudi prirodno iskustvo pisanja poput olovke s novom vrhom olovke presvučenom platinom, malom latencijom i podrškom za 4.096 razina osjetljivosti na pritisak. Inspiriran prozirnim dizajnom stražnjeg kućišta luksuznih satova, novi prozirni vrh olovke prikazuje unutarnje djelovanje olovke i dolazi s matiranom teksturom za bolji doživljaj crtanja. Nova HUAWEI M-olovka (2. generacija) podržava široku paletu inovativnih značajki interakcije, uključujući HUAWEI FreeScript, koji ručno izrađeni sadržaj pretvara u strojno kodirani tekst u stvarnom vremenu, kao i dvostruki dodir za prebacivanje, trenutni oblik, trenutna tablica i još mnogo toga.

Inovativne značajke crtanja mogu se koristiti i u aplikacijama trećih strana. Pencil Engine kojeg je razvio Huawei otvoren je za sve programere širom svijeta, nudeći niz značajki poput predviđanja poteza i efekata četkica koje se sve lako mogu integrirati za bogatija, prirodnija iskustva crtanja i rukopisa u aplikacijama trećih strana. Pametna magnetska tipkovnica HUAWEI tipkovnica je pune veličine koja ima prostor pritiska od 1,3 mm za zadovoljavajuće iskustvo tipkanja. Podržavajući Bluetooth i bežično punjenje, magnetski uparena tipkovnica u sinergiji s HUAWEI MatePad Pro povećava produktivnost bilo kojeg uredskog korisnika.

10,8-inčni HUAWEI MatePad Pro također se osvježava novim procesorom i HarmonyOS 2. Uparen s HUAWEI M-Pencil (2. generacija), izvrstan je za potrošače koji traže prijenosnog i pametnog suputnika i suradnika. Počevši kasnije ovog mjeseca, HUAWEI MatePad Pro stiže na odabrana tržišta. 12,6-inčni model bit će dostupan u mat sivoj i maslinasto zelenoj boji, dok će 10,8-inčni model biti dostupan u ponoćno sivoj boji. Dostupnost proizvoda može se razlikovati ovisno o tržištu.

Novo - predstavljeni Huawei Watch 3 serija i FreeBuds 4

Huawei Consumer Business Grupa (BG) predstavila je nedavno i HUAWEI WATCH 3 seriju koju čine pametni satovi HUAWEI WATCH 3 i HUAWEI WATCH 3 Pro. Pokreće ih također HarmonyOS 2 kako bi korisnicima pružio praktična, pametna i napredna iskustva, uz poboljšanu interakciju, neovisnu povezanost kao i međusobnu povezanost s drugim uređajima u svim korisničkim scenarijima. HUAWEI WATCH 3 dolazi u Active, Classic i Elite izdanju, dok HUAWEI WATCH 3 Pro dolazi u Classic i Elite izdanju. Uz sat, lansirane su i najniovije True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth slušalice, HUAWEI FreeBuds 4. Ove slušalice posebne su jer se odlikuju prvim adaptivnim aktivnim poništavanjem buke na svijetu. HUAWEI FreeBuds 4 slušalice ne donose samo izuzetnu kvalitetu zvuka, već iskustvo slušanja uz aktivno poništavanje buke podižu na potpuno novu razinu što će ljubitelje ovakvih tech dodataka posebno oduševiti.

Huawei Watch serija pametnih satova se jednostavno povezuje s bilo kojim iOS ili Android pametnim telefonom preko Huawei Health aplikacije. Za Android uređaje dovoljno je skenirati QR kod koji je otisnut na pakiranju ili preuzeti AI Life aplikaciju iz AppGallery trgovine. Što se tiče iOS korisnika, svoj Huawei pametni sat mogu jednostavno upariti sa svojim telefonom. Da bi to uspješno učinili, potrebno je preuzeti aplikaciju Huawei Health iz App Storea. FreeBuds 4 se također lako povezuju sa svim pametnim telefonima i pružaju vrhunsko iskustvo za svakoga. Ne samo Freebuds 4, već i cijela FreeBuds serija, uključujući FreeBuds 3 i FreeBuds 4i. Sve su one kompatibilne su sa svim operativnim sustavima, uključujući iOS i Android. Uživajte u Huawei nosivim uređajima bez obzira na to koji pametni telefon koristite!