Novi eruptivni ciklus Duška Šibla

U proteklom razdoblju osobitu pozornost apstrakciji posvećuje akademski slikar Duško Šibl, bez ikakve dileme svakako jedan od malobrojne skupine vodećih suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, autor impresivnog i respektabilnog opusa u ulju i akrilu, na različitim formatima platna.

Temeljni apstraktni motiv Duška Šibl koji se kontinuirano pojavljuje u njegovom kompleksnom opusu u mnogobrojnim varijacijama jest erupcija, vulkanska eksplozija materije u nezaustavljivom prodoru iz središta planete na površinu, do samoga neba.

Silovitost oslobođene energija na njegovim platnima sve je izražajnija, opipljivija, no teško izmjerljiva.

Riječ je o nezamislivim količina energetskih naboja, oslobođenih, posve slobodnih i doista ništa ne može obuzdati njihovu jurnjavu, kretanje, let na sve strane, u svim pravcima.

Šibl slika neobuzdanu energiju, energiju koja se ne može kontroliirati.

Možda se vremenom može očekivati smanjivanje intenziteta ili temperatura užarene tvari.

Bljeskovi boja, najvjerniji pratitelji energije, izbijaju iz njezine vrele mase, prolijećući volumenom.

Serija akrila posvećena i vatri i odrazu i mimikriji i cvatu i mjesecu u kalendaru nadahnutog slikara Duška Šibla, prepoznatljive su točke interesa umjetnika.

Cijeli vrući ciklus nosi u sebi ponajprije plamen iz dubine planete, iz slojeva koji još vriju, podsjećajući nas na davne preobražaje, na promjene, koje će iznova uslijediti, jednom, u svemiru, negdje.

Svojim eruptivnim i snažnim kolorom slikar nam je dočarao suočenje sa silovitom oslobođenom nezaustavljivom energijom.

Koloristički vatreno i slikarski bravurozno.