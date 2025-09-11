Samostalna izložba Arijane Lekić-Fridrih

Od 20. rujna do 8. listopada Arijana Lekić-Fridrih, jedna od najistaknutijih hrvatskih multimedijalnih umjetnica, predstavit će u Villi Mautner-Jäger u Beču dosad najcjelovitiji pregled svojega umjetničkog rada, uključujući i sedam novih radova. Izložba nastaje u produkciji udruge Domino, hrvatskog kustosa Zvonimira Dobrovića i austrijske kustosice Eme Kaiser.

Svojim recentnim djelovanjem, Arijana Lekić-Fridrih postala je u Hrvatskoj i šire općepoznato ime kad se govori o umjetnosti koja potiče na akciju, koja promišlja sadašnjost na beskompromisan način, kakva u današnjem oportunističkim politikama zasićenom svijetu, nije nimalo dobrodošla. Međutim, gdje bi umjetnost bila da čeka idealne uvjete ili da čeka pozivnicu, kaskala bi za onima koji joj dopuštaju postojanje. Samo svojim neumornim angažmanom posljednje tri godine kroz jednostavnu i simboličku gestu i sliku koju projicira kroz medije - mirno stajanje na trgovima diljem Hrvatske, naučili smo kolektivno snagu umjetnosti i pojedinke i pojedinca u društvu.

Stoga, smještaj izložbe u Villi Mautner-Jäger ima i snažnu simboliku. Naime, vilu je krajem 19. stoljeća izgradila obitelj Mautner vonMarkhof za Herthu, kćer feminističkih uvjerenja, a već početkom 20. stoljeća postala je salonom kulture i intelektualne razmjene. U njezinim su prostorima djelovali Gustav Klimt, Egon Schiele i Alma Mahler, dok je kasnija povijest donijela progon, rat i šutnju autoritarizma. Upravo taj prostor, sa svojim slojevitim nasljeđem vidljivosti i brisanja, briljantnosti i prekida, postaje idealan sugovornik Arijaninu radu koji jednako neumorno propituje moć, pamćenje i otpor.

U svom radu Arijana od najranijih projekata inzistira na vidljivosti onih koji su potisnuti ili izbrisani: žena u pregovorima s patrijarhalnim kodovima, queer zajednice izbrisane iz javnog diskursa, pojedinaca čiji su životi oblikovani nesigurnošću i sustavnom nebrigom. U njezinim djelima tijelo postaje i subjekt i izvor - nosi upise društva, ali mu i aktivno odolijeva. Bilo kroz izvedbe u trajanju, pažljivo birane predmete ili prostore kolektivne refleksije, Arijana publiku poziva da se suoči s neugodnim istinama o moći, nasilju, tišini i suučesništvu.

Ova izložba jasno pokazuje da umjetnost ne može biti pasivna. Ona je prostor djelovanja, solidarnosti i otpora, a u današnjem kontekstu prijetećeg rasta autoritarizma, napada na ženska prava i glasove umjetnika, Arijanina praksa postaje i lokalno i globalno relevantna.

Hrvatska je već osjetila snagu njezina glasa i poziva na sudjelovanje. Izložba u Beču otvara prostor da se ta snaga prepozna i šire - jer umjetnost, u svom najhitnijem obliku, ne odražava samo svijet u kojem živimo, već inzistira da ga iznova promislimo i preoblikujemo.

Izložba predstavlja priliku austrijskoj publici da se upozna sa širokim rasponom Arijaninog umjetničkog zamaha, a na izložbi će biti predstavljen i čitav niz novih radova koji seciraju trenutke kojima svjedočimo.

ARIJANA LEKIĆ-FRIDRIH rođena je u Zagrebu gdje živi i radi. Završila je studij Filma i videa na Umjetničkoj akademiji u Splitu te studij Filmske i TV režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. U svom umjetničkom radu bavi se položajem marginaliziranih skupina i ulogom odgovornog građanstva, radovi žive i nastaju u javnom prostoru i kao zajednički cilj uvijek imaju promjenu - u društvu, u javnom mišljenju, u svakom pojedincu. Redovito izlaže u Hrvatskoj i inozemstvu.