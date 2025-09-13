Q'Art opet kreće

U nedjelju, 21. rujna 2025., kultna Ilica ponovno postaje najveća gradska galerija na otvorenom! Festival Q'ART i ove godine donosi bogat i raznolik program pod sloganom „Radikalna inkluzija - sloboda umjetnosti", s ciljem povezivanja umjetnika, građana i lokalnih inicijativa u duhu zajedništva i kreativnosti.

Tema je „Connect in Art" te se poziva sve posjetitelje da se kroz umjetnost povežu jedni s drugima i sa samim gradom. Na brojnim punktovim očekuju vas izložbe, koncerti i radionice koji slave različitost, slobodu izražavanja i uključivanje svih generacija.

PROGRAM

U sklopu Q'ART-a, od 9:00 do 16:00 sati na adresi Ilica 83 do 85 održava se Art Point, gdje će studenti Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu i Akademije primijenjenih umjetnosti Rijeka izlagati svoje radove.

Glazbeni dio programa počinje u 11 sati nastupom Miki Delaya i Svena na adresi Ilica 85. U podne na Ilici 130 slijedi nastup Alma del Viento, Tango Eterno ansambla, a u 13 sati publiku na Ilici 49 očekuje koncert Simone Serafini kvarteta. U isto vrijeme na Ilici 63 započinje DJ session uz Nika Orsija, Felvera, Dinequea i Jazzoza.

U modnom dijelu programa, na istočnoj strani Britanskog trga, od 12 do 12:45 sati održat će se modna revija. Posjetitelji će imati priliku vidjeti nove kolekcije brendova Zeleni Balon, koji će predstaviti svoju kolekciju te La Bestia, koja će predstaviti svoju kolekciju za jesen.

Za najmlađe je pripremljen bogat dječji program koji traje od 10:30 do 14:30. Djeca će moći sudjelovati na keramičkoj radionici Morra Ceramics na Ilici 49, na likovnoj radionici Art of Fun na Ilici 85 te uživati u društvenim igrama koje donosi Planet Zabave na Ilici 122. Sve radionice i igre bit će otvorene od 10 do 15:30 sati.

PINK ULAZNICE - UMJETNOST KOJA POMAŽE

Kupnjom PINK ulaznice podržavate humanitarne i društvene projekte partnerskih udruga. Dio sredstava odlazi za financiranje programa za ranjive skupine. PINK ulaznica simbolizira zajedništvo i poručuje da umjetnost pripada svima.

Q'ART je mjesto susreta, dijaloga i inspiracije te prilika da na jedan dan doživite Ilicu u potpuno novom svjetlu.