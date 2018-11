Novi dodatak AOC-ovoj B2B seriji monitora

Specijalist za monitore AOC najavljuje najnovijeg člana svoje poslovne E1 serije monitora - 27-inčni (68,58 cm) poslovni 27E1H model. S ovim novim dodatkom, AOC od sada nudi kompletnu B2B liniju monitora usmjerenu na male i srednje tvrtke, velika poduzeća, kao i za javni sektor. Svi monitori poslovnih serija E1, P1 te serije 90 energetski su učinkoviti i ekološki prihvatljivi, te pokriveni trogodišnjim jamstvom.

Osnovni monitori: E1 serija

Dizajniran uglavnom za javni sektor, E1 serija nudi jednostavnost i pametan dizajn uz izvrsnu kvalitetu panela te tehnologije za poboljšanje produktivnosti, kao što su Low Blue Light ili Flicker-Free tehnologija. Svi monitori iz E1 serije imaju Full HD (1920x1080 piksela) zaslone za oštre tekstove i izvrstan prikaz slika i videozapisa.

AOC je prvotno pokrenuo svoju E1 seriju s 21.5 inčnim (54.61 cm) 22E1D modelom opremljenim TN pločom te 21.5 inčnim 22E1Q sa MVA panelom. Dok je kod 22E1D modela TN ploča pogodnija za brže sekvence zbog svojih 2 ms vremena odziva, 22E1Q model je bolje prilagođen aplikacijama bogatim kontrastom zahvaljujući iznimnom statičkom kontrastu od 3000: 1 i širokim kutovima gledanja. 23 inčni (60.45 cm) 24E1Q ima IPS ploču za preciznije boje, kao i ultra tanki dizanjn koji pogoduje spajanju više monitora jedno uz drugog. Jednostavno postolje s ugrađenim kebelskim upravljanjem nudi široku prilagodbu nagiba (3,5 stupnjeva ~ 21,5 stupnjeva). Svi modeli također su opremljeni VESA nosačima za veću fleksibilnost u uređenju radnog prostora.

Ergonomski i fleksibilan na mnogo načina: P1 serija

Ako tvrtke zahtijevaju veću fleksibilnost od AOC osnovnih modela monitora, P1 serija je pravo rješenje za njih. Svi monitori serije P1 opremljeni su podesivim nosačima (130 mm ili 150 mm), ugrađenim kabelskim upravljanjem i Quick-Release funkcijom za jednostavno postavljanje postavki monitora.

Osim jednostavnog 22P1D modela s 21,5 inčnom TN pločom, ostali modeli P1 serije opremljeni su s četiri USB 3.0 ulaza za jednostavno spajanje perifernih uređaja i četiri različita video ulaza (VGA, HDMI, DisplayPort i DVI) za spajanje raznih uređaja. U segmentu veličine 23,8 inča (60,45 cm) te 24 inča (60,96 cm) korisnici mogu odabrati između dva različita omjera slike, 16:9 (24P1) ili 16:10 (X24P1) s rezolucijom od 1920x1200 piksela za potonje, čime se povećava površina okomitog zaslona, što je korisno prilikom uređivanja proračunskih tablica i dokumenata. Oba monitora su vizualno fascinantna sa svojim trostranim dizajnom skoro bez okvira, preciznim bojama i pružaju široke kutove gledanja zahvaljujući svojim IPS pločama. Ostali monitori u P1 seriji uključuju 21,5 inčne TN i MVA ploče u Full HD rezoluciji ili 27 inčni IPS modeli u Full HD ili QHD rezoluciji.

Vizualno svježi, visokokvalitetni B2B monitori: 90P Series

Monitori serije 90 vizualno se razlikuju od ostatka portfelja zbog svog jedinstvenog dizajna s završnim metalnim sjajem i okruglim postoljem. Zahvaljujući njihovim IPS pločama, boje su točne i omogućuju široke kuteve gledanja. Sva tri modela opremljena su ergonomskim postoljem koji omogućuje podešavanje visine do 130 mm, naginjanje u stranu, unaprijed i unazad i zakretanje kao i funkciju Quick-Release za jednostavno postavljanje.

