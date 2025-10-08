Zlatni ciklus Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek poznat je i po jednom vrlo strastvenom odnosu prema boji zlata, prema zlatnom pigmentu s kojim je često i uspješno radio.

Pred nama je novi ciklus akrila u kojem impresivno dominira zlatna boja u kolopletu gibanja apstraktne kompozicije.

Zlatna boja, zlatni izvor izvire iz središta slike probijajući se i lijevo i desno i gore i dolje, nastojeći zakriliti cijelu površinu svojim sjajem.

Zlatni ciklus izuzetno je optimističan, svjetlina zlatne boje zamjenjuje sunčane zrake u svijetu koji živi, diše, raste i postoji.

Razigrane apstraktne kombinacije obilježavaju cijeli ciklus posebnim, snažnim ritmom.

Iako je svijet u kojem dominira zlatna boja još uvijek nedefiniran, nije posve prepoznatljiv, nejasan je, on ipak obećava, sutrašnji dan prepun svjetline.

Akademski slikar Damir Medvešek vrlo se vješto i suvereno poigrava nalikama sa zlatnom bojom, uvijek ističući njezinu pozitivnu stranu, stvarajući svijet u kojem postoji nada.

Slikarski opus Damira Medvešeka nadahnutog umjetnika obogaćuje se sustavno sa svakim novim ciklusom u ulju, akrilu ili kombiniranoj tehnici.