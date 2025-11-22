Akademski slikar Krešimir Ivić visoko kotira u suvremenoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti, autor je kompleksnog opusa ulja, akrila, akvarela, crteža, čest i uspješan izlagač u nizu proteklih desetljeća, kontinuira stvara i danas u okolici Zagrebu, u zelenilu, u miru i tišini, u sačuvanoj prirodi.

Ivića su oduvijek privlačili krajobrazi, kako kontinentalni tako i primorski, pa je u proteklom razdoblju nastalo niz fascinantnih ciklusa s ovim privlačnim i izazovnim motivima.

I danas se rado susreće s morem, s planinama, u ulju, ostavljajući trag na platnu svojih doživljaja i viđenja nature.

Možemo reći kako Ivić osobito rado slika more, priobalne teme, mediteransku arhitekturu naših jadranskih gradova ali i manjih mjesta na obali, kojom prilikom slikar ističe zvonike, visoko okomito uspravljeno drveće, iznad obično mirnog, jedva pokretnog mora, tamno plave, plave boje.

Sva ta mjesta posjeduju izvanredan šarm, u njima još uvijek možete naći tragove prošlih vremena, u tim se često zbijenim kućama, jedne uz drugu, kriju mnogobrojne tajne, izrečene i neizrečene riječi misli, vremena dobra i loša, kroz te uske ulice prolazili su danonoćno ljudi u potrazi za boljim .

Na Ivićevim slikama ta su mjesta danas tiha i gotovo nečujna, tek se u pravilnim razmacima oglašava zvono sa zvonik crkve na brdu.

I ovom ciklusu barke su privezane u luci, sve miruje, čeka se bolje vrijeme.

Ivić vrlo iskreno, s puno emocija slika ove prizore, bilježeći sadašnji trenutak vremena ovih često milenijskih naselja, njegov kolor je snažan, izrazit, vidljiv, vrlo živ.

Novi ciklus krajobraza u ulju Krešimira Ivića još je jedna uspješna potvrda njegovih slikarskih visokih dosega i iznimnog nadahnuća.