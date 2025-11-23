Misteriozne putnice Damira Medvešeka

Dio ciklusa „plave faze" Damira Medvešeka, akademskog slikra, istaknutog suvremenog hrvatskoh likovnog umjetnika, mogao bi pripadati grupi motiva misterioznih putnica u nekom davnom, dalekom dobu, s parnim lokomotivama i golemim prostranstvima koje su savladavale i ljeti i zimi.

Ovi likovi lijepih žena iza zaleđenih stakala vagona duge kompozicije nekada davno, negdje, iznenada se pojavljuju dok promatraju ravnicu oko pruge prekrivene snijegom i ledom.

One putuju s posebnom namjerom, sustići nekoga tko je užasno daleko i promijeniti tijek sudbine.

Još uvijek imaju vremena, vlak će dospjeti nakon mnogih dana na željenu stanicu i mogu beskrajno dugo razmišljati o sebi, o drugima, o onome što ih čeka ili ne čeka, širom otvorenih očiju promatrati okolinu, upijati nepoznate zvukove i slučajno ostaviti otisak svoga lica jednom slikaru iz budućnosti, koji će se precizno sjećati svoga sna, svoga zamišljaja.

Niz lijepih likova, otmjenih i posebnih, putuje davnim vlakom u susret svojoj sudbini.

Medvešek je sjajno, vrlo emotivno ispričao njihovu priču koja se zrcali na njihovim nježnim licima, titra u zanosnom pogledu, dok lokomotiva zviži i vlak ide dalje.

Ciklus posvećen ljepoti Damira Medvešeka u kombiniranoj tehnici izvrstan je doprinos aktualnom hrvatskom slikarstvu.