Motivi mora u opusu akvarela Krešimira Ivića

Akademski slikar Krešimir Ivić renomirani je i poznati suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor istančanog ukusa. Ne zaboravimo spomenuti i njegovo bavljenje glazbom, u proteklim decenijima svirao je u više jazz sastava. Opus Krešimira Ivića iznimno je bogat, kompleksan, koloristički istodobno snažan ali i nježan, suptilan.

U njegovom složenom opisu akvarela postoji nekoliko zasebnih tematskih cjelina, od mora, preko kontinenta do Zagreba.

Osobito se ističe izniman opus posvećen plavilu moru, priobalnim motivima, sačuvanoj arhitekturi na obali, nizovima zbijenih kuća uz more, malenim plovilima koji se bezbrižno ljuljuškaju u lučicama, visoko, ustremljeno drveće, raštrkana mala mjesta iznad valova.

S osobitim pozorom Ivić kreira te motive, energično pristupajući odabranom motivu, brzo i uvjerljivo stvara oblike koji ubrzo oživljuju mediteransku atmosferu, pripovijedajući svoju priču, svoj doživljaj čudesne moći mora izvora života, istodobno ukazujući na magični sklad mora i čovjeka.

Akvareli Krešimira Ivića izrazito su suptilni, kao da su zaogrnuti u laku prozirnu, plavičastu maglicu koja ih čuva od svega, od zla i nevolja, dok mi pokušavamo pogledom prodrijeti kroz tajanstveno tkanje.

Svaki pojedini akvarel nosi u sebi čudesnu priču o postojanju, o ljepoti, o životu, o burama i valovima, o brodovima i mornarima, o moru i plovidbi i životu pokraj mora.

Opus akvarela Krešimira Ivića neprijeporno potvrđuje njegovo majstorstvo, nadahnutost i strast.

Svakako bi valjalo pokazati na ozbiljnoj izložbi u pravom prostoru odabir određenog broja vrhunskih akvarela Krešimira Ivića, uskoro, što je moguće prije.