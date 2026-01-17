Novi ciklus apstrakcija u akrilu na velikim formatima platna Duška Šibla

Nedavno je akademski slikar Duško Šibl, izuzetno nadahnut i vrijedan kreator, autor impresivnog opusa ulja i akrila, zaokružio novi ciklus akrila s apstraktnim motivima na velikim formatima platna, od 90 x 120 do 110 x 120 cm.

I novi ciklus potvrđuje kontinuirani pravac kretanja, slikanja Duška Šibla, njegove slike sadrže sve više eruptivne nesputane i nezadržive snage kolora, nesmiljeno i gromoglasno izbijajući na površinu.

Žestoko sudaranje tragova boje na platnu vjerno nam dočarava svijet u raspadu, rasulu ili pak u pročišćenju koje je napokon stiglo.

Svijet uznemirenih raznobojnih oblika sačinjen od mnoštva orbitalnih pravaca prodora, ukazuje nam se, nudeći nam mogućnost da se i mi sami kao gledatelji uključeni u to vrelo grotlo.

Ponekad razmišljam kako Šibl slika svoja zamišljanja, razrađujući moguće ideje, o trenutku urnebesnih promjena, kada će u najkraćem mogućem vremenu nestati sve što je bilo,, zajedno sa zaboravom jer neće biti nikoga tko će pamtiti.

Koloristički razigrani ciklus akrila na velikim formatima iznimno je zanimljiv ciklus, uzbuđujući, gledajući ga nismo ni svjesni kako nemir sa slike klize prema nam, ulazeći duboko u nas.

Šibl slika maestralno, snažno, vrlo vješto koristeći motive hektičnog doba u kojem živimo, stvarajući uznemirujuće, vatrene, neizbježive scene budućnosti.