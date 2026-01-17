KREAkcija – nova nacionalna manifestacija kreativnosti

Na Svjetski dan kreativnosti stiže novi nacionalni projekt KREAkcija, manifestacija koja će 21. travnja 2026. spojiti škole, gradove, udruge, fakultete, muzeje, poduzetnike i kreativne hubove u najveću zajedničku kreativnu akciju ikad organiziranu u Hrvatskoj.

KREAkcija želi učiniti kreativnost vidljivom, dostupnom i prisutnom u svakom kutku Hrvatske od vrtića do sveučilišta, od malih obrta do velikih kulturnih institucija.

Sudjelovati može svatko. Sudjelovanje je besplatno. Formata nema. Ograničenja nema.

Radionice, izložbe, performansi, predavanja, otvoreni ateljei, glazba, film, dizajn, javne intervencije sve je dobrodošlo dok god je kreativnost u pokretu.

„KREAkciju smo pokrenuli kako bismo jasno pokazali da je kreativnost temeljni pokretač razvoja u kulturi, obrazovanju, gospodarstvu i svakodnevnom životu naših gradova. Želimo jednom godišnje okupiti cijelu Hrvatsku, od vrtića do sveučilišta, od muzeja do kreativnih poduzetnika, u zajedničkom slavlju stvaralaštva. Ovo je tek prvi korak platforme koja će iz godine u godinu rasti zajedno s gradovima, institucijama i ljudima koji vjeruju u kreativnu budućnost Hrvatske," izjavila je Lucija Prstec Smolčec, voditeljica projekta i inicijatorica manifestacije.

Prijave su otvorene putem kratkog obrasca:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTq5K79-cihn7MLqiD_shQ2N7cqt9e0mxuTMaElA4oPWTYfw/viewform?usp=header

KREAkcija se organizira u suradnji s Udrugom gradova RH i udrugom IMAGINATION u sklopu projekta Kreativni gradovi Hrvatske.