Motiv Velike Jabuke u ciklusu Krešimira Ivića

U posljednje je vrijeme akademski slikar Krešimir Ivić, istaknuti i cijenjeni suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor impresivnog opusa, glazbenik, snažno zaokupljen s vrlo kompleksnim motivom New Yorka, Velike Jabuke, realizirajući niz ciklusa u ulju ili tušu i akvarelu u najnovijoj seriji slika.

Njegov je New York prepoznatljiv ali je i posve specifičan. U prvom su planu brojni tornjevi, neboderi koji se na njegovim slikama izvijaju u čudesnom ritmu, okruženi ili razdijeljeni morem.

Silna gustoća zgrada na malenom prostoru doima se teškom i dramatičnom. Kako je tek živjeti u tom golemom spoju betona i mnoštva drugih ljudi?

Vjerojatno, danas najvažniji grad na svijetu, Babilon današnjice, živi svoj neprekinuti kompleksni život u svakoj sekundi, u svakoj minuti, u svakom satu.

Ivić slika stvarnost golemog grada i dojam koji on ostavlja na njega. Reklo bi se, Velika Jabuka izaziva, privlači ali i plaši svojim betonsko čeličnim konstrukcijama, gdje ljudi poput mrava žive svoje živote.

Je li New York najveći mravinjak na svijetu?

Sjajan, vrlo emotivan ciklus Krešimira Ivića posvećen Velikoj Jabuci, gradu u kome se o svemu odlučuje.

Vrlo zgodna kombinacija tuša i akvarela donijela je lakoću slikanja, ostvarujući duboki dojam.

Krešimir Ivuić i u ovom je ciklusu pokazao svoju iznimnu artističku vještinu i istinsku nadahnutost.