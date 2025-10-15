Nova IKEA SANDLÖPARE kolekcija za djecu donosi čaroliju afričke savane

S početkom listopada IKEA je lansirala novu SANDLÖPARE kolekciju, inspiriranu afričkom savanom. Kolekcija potiče djecu i roditelje da kroz igru, maštu i zajedničke priče uče o životinjama i važnosti njihove zaštite.

Naime, najnovije IKEA Play izvješće iz 2024. godine pokazuje da samo 51% djece smatra da ima dovoljno vremena za igru, dok 54% roditelja želi imati više zajedničkih trenutaka s djecom. Upravo zato, SANDLÖPARE kolekcija, koja broji 29 različitih proizvoda, osmišljena je kako bi potaknula djecu na istraživanje, maštanje i igru.

Kolekcija je razvijena u suradnji sa švedskim centrom za očuvanje divljih životinja Nordens Ark, SANDLÖPARE kolekcija ima za cilj potaknuti obitelji da se povežu kroz igru i nauče više o ugroženim vrstama, ali i da sami doprinesu njihovom očuvanju.

Osim plišanih igračaka koje prikazuju životinje iz savane, kolekcija uključuje i maštovite komade namještaja i dodatke poput stolaca koji postaju zebre, tepiha koji se pretvaraju u zmije, prošivenog podloška i spremnika za pohranu, uz koje se svaka dječja soba može pretvoriti u mali kamp usred savane.

Sve plišane igračke izrađene su od 100% recikliranih materijala, uključujući punjenje, tkanine, konce i ojačanja. U IKEA testiranju svaka igračka prolazi kroz brojne provjere - od testova čvrstoće i kemijske sigurnosti do višestrukih pranja u perilici - kako bi se osiguralo da zadrži oblik i ostane sigurna za igru.

„Znamo kroz što naše plišane igračke prolaze kad dođu u novi dom. Bit će ugriza, povlačenja, hvatanja i poneke igre u blatu - i tako treba biti! Kod SANDLÖPARE kolekcije, najveći izazov bio je izraditi vrat žirafe koji će zadržati karakterističan izgled i nakon nekoliko pranja, a istovremeno biti mekan i ugodan za igru. Bio je to jedan od glavnih izazova, ali jako smo zadovoljni rezultatom", rekao je Jorge Omar Santoyo Henaine, stručnjak za razvoj dizajna proizvoda u IKEA of Sweden AB.

Još od 1997. godine, sve IKEA plišane igračke umjesto plastičnih imaju ušivene oči. Riječ je o rješenju koje je započelo kao sigurnosna mjera, a s vremenom postalo i estetska prednost.

„Kod plišanih igračaka sve je u očima - upravo mali detalji određuju hoće li izgledati sretno, tužno ili razigrano. Proveli smo puno vremena usavršavajući njihov izraz, kako bi svaka igračka imala svoju osobnost, a istovremeno bila sigurna za djecu", dodao je Jorge.

Donacije za zaštitu životinja i prirode

Osim što potiče maštu i učenje kroz igru, kolekcija SANDLÖPARE ima i humanitarni karakter. Za svaku plišanu igračku prodanu do 30. studenoga, IKEA će donirati 1 euro udruzi BIOM, koja se bavi zaštitom i proučavanjem divljih životinja i njihovih staništa u Hrvatskoj.

SANDLÖPARE kolekcija pretvara igru u priliku za učenje, maštanje i doprinos stvarnom svijetu - kroz pristupačan, održiv i maštovit dizajn koji pomaže obiteljima da njeguju dječju kreativnost i brigu o prirodi.

SANDLÖPARE kolekcija dostupna je u robnoj kući IKEA Zagreb te putem internetske trgovine IKEA.com.