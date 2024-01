Nova izložba u Galeriji SC i MM centru

Otvorenje izložbe pod nazivom SC - ZONA EKSPERIMENTA (audiovizualna istraživanja) održat će se u utorak, 23. siječnja u Galeriji SC s početkom u 19 sati. Osim programa u Galeriji SC i potkrovlju Galerije, izložba uključuje i program u MM centru. SC - ZONA EKSPERIMENTA (audiovizualna istraživanja) predstavlja radove umjetnika 60-tih godina koji su djelovali u Galeriji SC i MM centru, a koji se danas nalaze u svim važnijim svjetskim zbirkama suvremene umjetnosti, predstavljeni su u najprestižnijim galerijama, muzejima i institucijama za suvremenu umjetnost te na umjetničkim bijenalima diljem svijeta.

Radovi Eugena Fellera, Đorđa Jandrića, Duje Jurića, Željka Kipkea i Edite Schubert bit će izloženi u Galeriji SC, a program naziva Rani eksperimentalni film i video u hrvatskoj 1960. - 1970. koji predstavlja radove sljedećih umjetnika: Mihovil Pansini, Ivan Martinac, Ante Verzotti, Tomislav Gotovac, Vladimir Petek, Milan Šamec, Zlatko Hajdler, Goran Trbuljak, Sanja Iveković, Dalibor Martinis, Ivan Ladislav Galeta i Mladen Stilinović, moći će se pogledati u potkrovlju Galerije SC.

U petak, 26. siječnja u MM centru s početkom u 19 sati održat će se projekcija dijapozitiva Impro Mondays kao hommage umjetniku Draganu Pajiću Paji (1956. -2014.), bit će govora o povijesti MM centra te će se moći pogledati recentni eksperimentalni filmovi i video radovi sljedećih umjetnika: Josipa Bubaš, Ivan Faktor, Željko Sarić, Helena Schultheis i Vlasta Žanić. Program je realiziran u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom i Institutom Tomislav Gotovac.

Izložba je otvorena do 26. siječnja, radnim danom od 12 do 20 sati.

Unutar okvira svojih enormno brojnih aktivnosti, realiziranih u rasponu od šezdeset godina, Galerija SC i MM Centar SC profilirali su svoju aktivnost na temelju pet osnovnih postulata, a to su; informacija, prezentacija, istraživanje, edukacija i produkcija u području likovne i medijske umjetnosti. Sklonost avangardi, nekonvencionalnosti, eksperimentu i inovativnosti bile su i još su uvijek dominirajuće niti koje prolaze kroz sve izložbe i programe dviju institucija. Osnovna je namjera ove izložbe, odnosno cjelokupnoga programa, predstaviti one autorice i autore koji su aktivno sudjelovali u izgradnji programske aktivnosti obaju prostora, kao sudionici programa, angažirani umjetnici, aktivni suradnici, predlagatelji ili kao redoviti posjetitelji programske aktivnosti Galerije i MM Centra SC-a. Druga je namjera organizatora cjelokupnoga dvostrukoga izložbenog bloka informirati o estetici i istraživanju retrospektivnih radova afirmiranih umjetnika, te uz povijesne likovno-medijske-zvučne estetike, predočiti i trenutačne umjetničke pravce.

Značenje koje su navedene programske jedinice Kulture SC-a svojim radom izazvale u našoj kulturnoj javnosti možemo neizostavno pripisati umjetnicima koji su obilježili aktivnosti tih dvaju prostora. Nekada pripadnici raznih alternativnih skupina, nove umjetničke prakse, primarnoga slikarstva, konceptualne umjetnosti, performansa i elementarne fotografije, filmski i video eksperimentalisti, sada su umjetnici i umjetnice u statusu u kojemu ih možemo komotno, bez pretjerivanja i sasvim argumentirano, svrstati u sam vrh ne samo lokalne sredine nego i europske i svjetske umjetnosti.

Njihovi se radovi nalaze u svim važnijim svjetskim zbirkama suvremene umjetnosti te su predstavljeni u najprestižnijim galerijama, muzejima i institucijama za suvremenu umjetnost te na umjetničkim bijenalima diljem svijeta. Iako nastali na neovisnoj sceni, u produkcijski skromnim uvjetima te na margini likovnosti i filmske umjetnosti, još uvijek - ovdje izabrani radovi - ne odstupaju od svojih osnovnih prvotnih načela, smionih iskazivanja osobne težnje prema eksperimentalnosti, istraživanju novih oblika audiovizualne medijske ekspresivnosti i naracije. Nekonvencionalnost radova, konzistentnost, originalnost i istraživanja - izazivaju uvijek novu reakciju/valorizaciju publike, kao i kritičko-teorijska tumačenja.

Možemo zaključiti da je izraženo divljenje - i autora i publike - koje se tiče tih dvaju neobičnih i, prema nekima, magičnih izložbeno-prikazivačkih prostora, sukladno kvaliteti umjetničkog izraza, autora u programu. Specifična arhitektura prostora recipročna je izuzetnomu umjetničkom radu zastupljenih umjetnika, a to je - za umjetnike i institucije - jedinstvena, afirmativno provokativna pozicija pri postavljanju izložbi i medijskih izvedbi.

Ova izložba, kao i projekcije filmova, video radova, istraživanje zvuka i fotografije, povijesno tematiziranje umjetničkih intervencija u svakodnevni urbani prostor, tek su poticaj za neke šire i dublje, višedimenzionalne programske retrospektive, dvaju po mnogočemu posebnih prostora, koji su svojim radom omogućili neobično važno nepisano pravilo, a to je podupiranje prostora kreativne slobode i raznolikosti sudionika programa.

Inspirativne, povijesno umjetničke referencije, suvremeni pravci audiovizualne i medijske umjetnosti, prezentirane su ravnopravno na platformi zone eksperimentalnosti, Galerije SC i MM Centra SC. (Ivan Paić)