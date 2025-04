Crteži Željka Prsteca

Željko Prstec istaknuti je suvremeni hrvatski likovni umjetnik. Autor je respektabilnog opusa. Utemeljitelj je varaždinskog Muzeja anđela.

Ovih dana predstavlja se u Muzeju anđela s novom samostalnom izložbom crteža u plehnatim okvirima.

Gdin Prstec, ponovno je crtež u središtu Vaše pozornosti.

- Crtež je moj spiritus movens! Od najranijih dan dokad mi dopiru sjećanja crta i crtež bili su moj način upoznavanja svega nepoznatog oko mene. Crtežom je počelo moje spoznaja svijeta... iscrtavam pitanja kojima tražim odgovore, dodirujem onostrano u sebi... Godinama svakodnevno nastaju crtani zapisi, svojevrsni dnevnik mojih promišljanja o svijetu koji me okružuje...ponekad su to osvrti na neka značajna dnevna događanja ili pak svojevrsna moja meditacija crtom, intimni zapisi, moja promišljanja... volim crtež sepijom perom, rotringom, kistom...Crtanje počinje olovkom , ali tek toliko da označim pozicije i osnovne konture, no na kraju se ponekad crtež razvije u sasvim drugom smjeru i formi. Neki od crteža nastaju danima, s mnogo detalja, a poneki su gotovi u nekoliko poteza.

Crtam obično u blokovima tako da crteži nisu do sada bili izlagani...

Plehnati, stari okviri?

- Imao sam zamisao da ih jednog dana uokvirim u stare plehnate okvire te već godinama skupljam na varaždinskoj staroj krami hrđave, plehnate okvire sa slikama pučkih svetaca ili romantičnih krajolika. U njih uokvirujem crteže anđela, krajolika s crkvicama mojeg Varaždina, ili neke druge teme koji me zaokupljaju...

Zanimljivi su i nazivi crteža.

- Nazivi slika obično su sastavni dio crteža. Ponekad se u njima nađe aktualna ili začudna stara izreka, srž pučkog znanja sa samo nama znanim kajkavskim duhom i humorom.

„Danas me snijeg podsjetio na tebe", „Meknite se se gore", „Po lojtrici gor i dol", „ Glorij unutar kvadrature kruga", Svi smo mi Varteks", Plehnati ajngel", „ Kaj tebi miriši ni meni ne smrdi", „ Tišina će zavladati svijetom, a tama će pasti tiho na krovove kuća", „Lonce rajngle krpamo", TG,A za Varteks...

Ispod crteža u tim plehnatim okvirima nastojim sačuvat slike svetaca koji su izvorno bili u njima što je također svojevrsna poruka...

Moji crteži u tim starim plehnatim okvirima lažnog zlatnog sjaja, bude u meni sjećanja na duh proteklih vremena... snoviti svijet koji svako malo spasonosno nadire u moju svakodnevnicu...