Nova era mobilne fotografije uz HUAWEI Pura 80 Pro

HUAWEI ponovno podiže ljestvicu mobilne tehnologije s predstavljanjem HUAWEI Pura 80 Series - linije pametnih telefona koja ne donosi samo napredak u performansama, već i potpuno novo poimanje dizajna, stila i vizualnog izraza.



HUAWEI Pura 80 Pro, uređaj koji spaja inteligentnu fotografiju, estetsku izvrsnost i AI inovacije - stvarajući doživljaj koji nadilazi očekivanja modernih korisnika.

Revolucija u mobilnoj fotografiji

Pura 80 Pro redefinira način na koji doživljavamo svjetlo i boje.Njegova 1-inčna Ultra Lighting kamera s varijabilnim otvorom blende F1.6 - F4.0 donosi najveći unos svjetla u industriji, omogućujući briljantne noćne fotografije s prirodnim tonovima i izuzetnom jasnoćom.

Zahvaljujući RYYB senzor tehnologiji i naprednom Ultra Chroma XMAGE sustavu, boje su 120% preciznije u odnosu na prethodnu generaciju. To znači realnije nebo, dublje tonove i savršenu ravnotežu toplih i hladnih nijansi, čak i pod mješovitim svjetlom.

Upareni Ultra Lighting Macro Telephoto i Ultra Wide Angle moduli omogućuju nevjerojatnu svestranost od 5 cm makro snimaka do kristalno jasnih telefoto kadrova s 4x optičkim zoomom.

Bez obzira snimate li gradske svjetiljke u noći, portret u polusjeni ili detalje jesenskog lišća, Pura 80 Pro bilježi svaku scenu s besprijekornim kontrastom i dubinom.

Dizajn koji spaja eleganciju i inovaciju

Osim vrhunske kamere, HUAWEI Pura 80 Pro oduševljava i dizajnom koji spaja umjetnost i tehnologiju - glatka, porculanski sjajna površina i elegantne linije čine ga pravim modnim dodatkom.

Pametne AI značajke poput Gesture Controla i Smart Buttona čine korištenje intuitivnim, dok AI Noise Cancellation i Privacy Call osiguravaju kristalno jasan zvuk u svakom okruženju.

Uz moćan Ultra-Large Dual Speakers sustav, svaka fotografija, video ili pjesma postaju još dojmljiviji audiovizualni doživljaj.

Tehnološka estetika u pokretu: savršen par sa HUAWEI Watch GT 6

Za potpuni doživljaj stila i funkcionalnosti, Pura 80 Pro savršeno se uparuje s novim HUAWEI Watch GT 6.

Zahvaljujući kompatibilnosti s iOS i Android uređajima, sinergija je besprijekorna - pratite vremenske uvjete, korake i otkucaje srca dok fotografirate, primajte obavijesti na zapešću i kontrolirajte glazbu ili kameru izravno s pametnog sata.

Za fotografe i kreativce, GT 6 postaje idealan partner tijekom noćnih foto tura, jer u realnom vremenu prati ekspoziciju, svjetlosne uvjete i vaš ritam kretanja - savršeno za one koji žele uhvatiti savršeni kadar u pokretu.

Snaga, stil i preciznost - sve u jednom uređaju

S kombinacijom napredne XMAGE kamere, AI interakcije i dizajna koji spaja umjetnost i tehnologiju, HUAWEI Pura 80 Pro donosi novu eru mobilne estetike. Bez obzira snimate li svjetla grada, portrete pri zalasku sunca ili detalje koji prolazniku promaknu, Pura 80 Pro čini da svaka fotografija postane - umjetničko djelo.

Posebna ponuda

Kupnjom HUAWEI Pura 80 Pro do kraja studenoga ostvarujete pravo na poklon - HUAWEI Watch GT 5, u crnoj ili bijeloj boji. Savršena prilika da zakoračite u svijet dizajna koji priča priču, gdje se umjetnost i tehnologija isprepliću u svakom detalju.