Garmin blagdanski vodič za poklone

Biranje poklona za prijatelja, člana obitelji ili partnera može biti izazovno, posebno tijekom blagdana. Ako ove godine želite nadmašiti prošlogodišnje iznenađenje, Garmin ima savršene poklone za sportaše orijentirane na performans, ljubitelje zdravog života, avanturiste na otvorenom, zaljubljenika u more ili entuzijasta zrakoplovstva u vašem životu.

Pomozite im da podignu svoju avanturu na višu razinu s linijom proizvoda Garmin koje će sigurno voljeti.

Pokloni za one koji uvijek idu korak dalje

HRM 600: Monitor otkucaja srca

Ovaj vrhunski monitor otkucaja srca pruža precizno mjerenje pulsa i proširene metrike trčanja1 uz mogućnost samostalnog bilježenja aktivnosti.

Forerunner 570: Napredni GPS pametni sat za trčanje i triatlon

Ovaj GPS pametni sat za trčanje dizajniran je za predane trkače, s jasnim, životopisnim zaslonom, te naprednim funkcijama treninga i oporavka.

Forerunner 970: Vrhunski GPS pametni sat za trčanje i triatlon

Namijenjen sportašima usmjerenim na performanse, ovaj GPS pametni sat za trčanje ima svijetao, životopisni zaslon, napredne funkcije treninga i oporavka, kartu u punoj boji te ugrađenu svjetiljku.

Varia Vue: Prednje biciklističko svjetlo i 4K kamera

Unaprijedite biciklističku vožnju svjetlom s kamerom² koje snima 4K video (potrebna je memorijska kartica; nije uključena) i osvjetljava put s do 600 lumena.

Edge MTB: Računalo za brdski biciklizam

Kompaktno i izdržljivo GPS biciklističko računalo stvoreno za najekstremnije avanture. Pruža metrike posebno prilagođene brdskom biciklizmu te karte staza u boji.

Edge 550/850: Biciklistička računala

Ova kompaktna GPS biciklistička računala imaju živopisne zaslone u boji, uvide u performanse, savjete za trening, pametna upozorenja o prehrani³ i još mnogo toga. Edge 550 ima robusne gumbe, dok Edge 850 kombinira gumbe i zaslon osjetljiv na dodir.

Rally 110/210: Pedale s mjeračem snage

Pratite svoje performanse uz pedale s jednim ili dva senzora. Pružaju precizne podatke o snazi ​​i mogu se jednostavno premiješati između naših cestovnih i off-rode modela.

Pokloni za one koji njeguju zdrav stil života

Lily 2 Active: Pametni satovi za žene

Ovaj mali, elegantni pametni sat ima ugrađeni GPS te ključne značajke za praćenje zdravlja, fitnessa i pametnih značajki, kako bi se osjećali dobro iznutra i izvana.

Vívoactive 6: GPS pametni sat za zdravlje i fitness

Sa svijetlim, životopisnim zaslonom i namjenski osmišljenim funkcijama za zdravlje i fitness, ovaj pametni sat pruža uvide koji pomažu bolje razumjeti tijelo.

Venu X1: Elegantni i lagani GPS pametni sat

Ovaj lagani pametni sat spaja svijetli, 2" AMOLED zaslon koji je lak za čitanje s elegantnim titanijskim poklopcem kućišta te naprednim 24/7 praćenjem zdravlja⁴ i ugrađenom LED svjetiljkom.

Venu 4: Vrhunski GPS pametni sat za zdravlje i fitness

Za one koji imaju ciljeve i žele vodiča na zapešću koji će im pomoći voditi zdraviji život pravi izbor je ovaj napredni pametni sat s AMOLED zaslonom, metalnim dizajnom i ugrađenom svjetiljkom.

Index Sleep Monitor: Pametna narukvica za spavanje

Poklonite sveobuhvatniji uvid u san i oporavak s ovom laganom pametnom narukvicom koja prati obrasce spavanja⁴, a pritom pruža maksimalnu udobnost.

Bounce 2: Dječji pametni sat

Odgodite kupnju pametnog telefona uz dječji pametni sat koji pomaže djeci da ostanu aktivna, a istovremeno roditeljima omogućuje pozive, razmjenu poruka i praćenje lokacije⁵.

Pokloni za ljubitelje avantura na otvorenom

Instinct 3: Izdžljivi GPS pametni sat

Pomozite ljubiteljima avantura da zakorače u novu avanturu s ovim izdržljivim GPS pametnim satom koji ima super robusno kućište, solarno punjenje ili AMOLED zaslon te prepoznatljiv, odvažan izgled.

Tactix 8: Vrhunski taktički GPS pametni sat

Za one koji trebaju sat spreman za svaku misiju. Poklonite vrhunski taktički pametni sat s AMOLED zaslonom ili solarnim punjenjem.

Fēnix 8 Pro: Vrhunski multisportski GPS pametni sat

Omogućite outdoor entuzijastima da ostave telefon kod kuće, ali ostanu povezani uz glasovne pozive, poruke, interaktivni SOS i LiveTrack dijeljenje lokacije zahvaljujući LTE povezivosti⁶.

Instinct Crossover AMOLED: Robusni GPS pametni sat

S 1,2" zaslonom u boji, analognim kazaljkama, ugrađenom svjetiljkom i još mnogo toga, ovaj izdržljivi GPS pametni sat spreman je na svaki izazov

Approach R50: Vrhunski launch monitor i simulator golfa

Vrijeme za golf je bilo kada uz ovaj premium golf simulator i analizator udarca⁷. Dolazi s 10" zaslonom u boji osjetljivim na dodir i preciznim metrikama snimljenima pomoću tri kamere velike brzine.

Approach S50: GPS pametni sat za golf i fitness

Sve što je potrebno na terenu i izvan njega uz ovaj pametni sat za golf sa svijetlim AMOLED zaslonom i dodatnim fitness funkcijama.

InReach Messenger Plus: SOS satelitski komunikator

Ostanite u kontaktu čak i kada ste izvan dosega mobilne mreže. Ovaj uređaj⁸ omogućuje slanje poruka, fotografija ili glasovnih poruka bez mobilne mreže. U hitnoj situaciji možete poslati interaktivni SOS signal prema Garmin ResponseSM centru, dostupnom 24/7.

GPSMAP H1i Plus: Premium ručni GPS uređaj s inReach plus satelitskom tehnologijom

Krenite na put s dodatnim mirom zahvaljujući ugrađenoj inReach tehnologiji⁸ na ovom robusnom ručnom GPS navigatoru, koja omogućuje slanje poruka, fotografija i glasovnih poruka bez mobitela. Osim toga, uređaj nudi i unaprijed učitane karte te iznimno dug vijek trajanja baterije.

Descent G2: Ronilačko računalo u stilu sata

Ovo ronilačko računalo u stilu sata namijenjeno je za oba svijeta, uz više načina ronjenja i korisnim alatima za život u vodi i izvan nje.

Descent X30: Izdržljivo ronilačko računalo

Ovo ronilačko računalo ima živopisni 2,4" zaslon te kućište i okvir izrađene od reciklirane plastike iz oceana. S četiri velika metalna gumba, dugotrajnu bateriju i podršku za više ronilačkih profila, idealno je za njihovo sljedeće ronjenje.

Alpha LTE: Uređaj za praćenje pasa

Ovaj LTE uređaj za praćenje pasa pričvršćuje se na ogrlicu psa i omogućuje praćenje njihovog kretanja na kompatibilnom pametnom telefonu (potrebna je pretplata).

Pokloni za cestovnog trkača

Zūmo XT2: Navigator za motocikle

Za avanturiste na dva kotača, ovo je robusni motociklistički navigator s većim i svjetlijim zaslonom koji pomaže pronaći nezaboravne rute te omogućuje praćenje vožnje u grupi.

Zūmo R1 Radar: Stražnji radar za motocikle

Ovaj visokoučinkoviti radar za motocikle¹⁰ nadzire promet oko njih, pružajući vozaču bolju svijest o vozilima u okolini. Osim toga, vanjska svjetla pomažu da ih drugi vozači lakše uoče, čime se doprinosi sigurnijoj vožnji.

Tread 2: Powersport navigator

Ovaj robusni 6-inčni terenski navigator, prilagođen korištenju s rukavicama, pomaže im pronaći put kroz blato, snijeg, kišu i druge zahtjevne uvjete uz turn-by-turn navigaciju¹¹ za neasfaltirane ceste i staze.

Garmin Dash Cam X serija: Premium kamere za automobil

Za vozače koji žele pouzdanog „svjedoka" na cesti. Ove kamere za automobil s glasovnim upravljanjem snimaju do 4K ultra HD videa¹² i imaju Garmin Clarity polarizacijsku leću za jasno snimanje svih važnih detalja.

Quatix 8: Premium nautički GPS pametni sat

Ovaj visokoučinkoviti nautički pametni sat ima AMOLED zaslon, titanijski okvir i ugrađenu LED svjetiljku - uz korisne alate za život na vodi i izvan nje.

ECHOMAP Ultra 2: 16" ploter

Dizajniran za ozbiljne ribolovce, ovaj 16-inčni ploter s Full HD rezolucijskim zaslonom pruža vrhunsku jasnoću slike, svjetlinu i čitljivost navigacijskim karta i prikaza sonara.

Force Current s papučicama za upravljanje: Vanbrodski motor za kajak

Ovaj je motor izrađen za kajakaške ribolovce koji traže izdržljiv pogonski sustav s vrhunskom upravljivošću, bežičnom integracijom i upravljanjem gasom i kormilom bez uporabe ruku.

Force Pro: Premium električni motor za kajak

Krećite se brzo i tiho s ovim motorom za kajak u obliku škara sa snažnim motorom i našom najpreciznijom tehnologijom pozicioniranja.

Fusion Apollo RA800: Vrhunski nautički stereo sustav

Najmoćniji i tehnološki najnapredniji Fusion nautički stereo do sada, koji pruža beskompromisnu kvalitetu zvuka. Osim toga, njegova Wi-Fi povezanost omogućuje besprijekoran AirPlay audio streaming na plovilu.

Garmin OnBoard sustav: Sustav za automatsko gašenje motora

Dizajniran kako bi omogućio slobodno i sigurno kretanje po plovilu, Garmin OnBoard sustav koristi bežične oznake umjesto tradicionalnih kabela za gašenje motora u slučaju nužde.

Darujte Garmin ove sezone i istražite naše najbolje prijedloge.