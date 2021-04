Nostadamus je ipak najveći...

Globalna pandemija očito nije dovoljna, na putu prema nama su i treći svjetski rat, treći antikrist te katastrofa koja bi mogla uništiti ljudsku vrstu. Naravno, ako vjerujete u proročanstva.

To su naime predviđanja najpoznatijeg svjetskog proroka, francuskog astrologa iz 16. stoljeća Nostradamus, za koga su valjda svi na ovome svijetu čuli barem u nekom trenutku.

Nostradamus je umro 1566. godine, no iza njega su ostala njegova predviđanja koja su aktualna i danas. Njegova knjiga Proročanstva najpoznatija je knjiga te vrste ikad tiskana.

Između ostalog, predvidio je teroristički napad 11. rujna u New Yorku, uspon Adolfa Hitlera, Francusku revoluciju, veliki požar u Londonu 1666. godine, otkrića Louisa Pasteura, dva svjetska rata, nuklearna razaranja Hirošime i Nagasakija, slijetanje na Mjesec, smrt trojice članova obitelji Kennedy, smrt princeze Diane...

No, to nije sve jer se njegova 942 proročanstva nastavljaju sve do 3793. godine.

U najnovijem dokumentarcu o velikom proroku govori se kako će katastrofalni potres pogoditi Kaliforniju, a rijeka Mississippi će se podijeliti na pola.

Britanski stručnjak za Nostradamusa Bobby Shailer, koji se pojavljuje u seriji, rekao je za The Sun da je "treći antikrist" najvjerojatnije već na Zemlji. Dobro je u svemu tome što je Nostradamus propast Zemlje, između ostalog, predvidio još 1772. no, eto nas i dalje ovdje... Nije to usput jedino što je Nostradamus "promašio".

"Nostradamus govori o nečemu što naziva vatrom s nebesa, događajima na razini izumiranja, dva ili tri, koja će se dogoditi oko 3797. godine, no također spominje da će se prije toga dogoditi nekoliko velikih požara", kaže Shailer.

Katastrofični događaj koji bi mogao dovesti do izumiranja ljudske vrste mogao bi se dogoditi 10. svibnja, no stručnjaci za Nostradamusa ne mogu se složiti oko godine.

Shailer kaže da prorok govori o "podrhtavanju zemlje na malenom otoku St. George nakon čega će doći do rata" te da će "Velika Britanija biti poplavljena".

U dokumentarnom serijalu navodi se da bi "veliko kazalište" u kojem će krenuti potresi mogao biti Hollywood.

Kad je riječ o izrazu antikrist, Nostradamus ga je koristio za genocidne vođe.

"Antikristi su po Nostradamusovoj definiciji oni vođe rata koji su odgovorni za smrt nevinih ljudi poput Hitlera ili Napoleona. Mislim da će se uskoro pojaviti treći antikrist, možda u sljedećih 10 do 20 godina. U svakom slučaju, mislim da je on već tu, među nama."

Idući svjetski rat bit će daleko gori od prethodna dva, ako je vjerovati Nostradamusu. Kaže da će to biti dugi i veliki rat, koji bi mogao trajati 25 do 29 godina, praćen manjim ratovima.

Neki geolozi strahuju da bi vulkan u parku Yellowstone u SAD-u mogao uzrokovati najveću erupciju u povijesti, a znanstvenici koji analiziraju Nostradamusove tekstove misle da je on vidio istu opasnost. Naime, napisao je da bi se velika erupcija mogla dogoditi na 45 stupnjeva, a Yellowstone park je blizu 45. stupnja.

Nostradamusove su vizije često uključivale strašne događaje koji su dolazili s nebesa pa tako Shailer smatra da je mogao predvidjeti da će velika solarna baklja onemogućiti naše elektroničke sustave.

"Rekao je: pri punom dnevnom svjetlu čudovište će se pojaviti, sa Sunca."

Iako se njegova predviđanja uglavnom odnose na katastrofične događaje, Nostradamus je u svoja proročanstva zapisao i sljedeće:

"Na kraju svjetskog rata nastupit će doba Saturna, koje će donijeti tisuću godina mira."

Mogli bismo dodati, ako itko nakon takvog rata i ostane...