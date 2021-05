Tko su ljudi koji su preživjeli - smrt

Neki su ljudi zeznuli smrt - nešto im se dogodilo i zapravo su umrli, no uspjeli su se vratiti... i evo što pričaju o tome!

John Migliaccio ronio je blizu obale New Jerseyja vjetrovitog srpnja dok je bio na fakultetu. Voda je bila uzburkana, a vidljivost je bila toliko loša da nije mogao vidjeti 3 metra ispred sebe. Nakon otprilike pola sata počeo je teško disati. To je bio znak da se njegov spremnik za zrak prazni.

Bio je udaljen oko 100 metara od obale i, uz jake valove, gutao je puno slane vode. Grlo mu je počelo gorjeti, a počelo mu se i vrtjeti u glavi jer je hiperventilirao.

U tom su trenutku stvari za Johna postale pomalo maglovite. Sjeća se da se bojao kako je previše iscrpljen da bi plivao, a onda je odjednom bio visoko iznad oceana, gledajući dolje u crno tijelo u vodi.

>> Smrt zapravo ne postoji? >>

'Bilo je ugodno i spokojno'

"Osjećao sam apsolutni mir i spokoj. Nisam se imao zbog čega brinuti. Sve će biti riješeno. Sjećam se da sam se u tom trenutku osjećao kao da je sve gotovo i osjećao sam se vrlo mirno. Osjećao sam kao da se mogu odmoriti, kao da više ne moram plivati. Bilo je to olakšanje. Kao da sam pustio sve", ispričao je za MBG.

"Na plaži su bila još dva ronioca. Izvukli su me iz vode, ali nisam disao. Otvorili su jaknu mog mokrog odijela i nisu mogli pronaći otkucaje srca. Jedan momak počeo mi je davati umjetno disanje, a drugi je pritiskao moje srce. Nikad prije ovoga nisam razmišljao o smrti. Imao sam samo 17 godina. Što sam znao? Ali onda doživite to iskustvo i ne osjećate strah od smrti, ako je to umiranje. Jer nije bilo loše. Bilo je lijepo. Bilo je mirno. Osjećao sam se kao da će me sve nositi sa sobom, a da ništa ne moram raditi, da se ne moram brinuti ni o čemu", opisao je.

>> Gubitak mirisa predviđa smrt? >>

"Jednostavno sam imao taj osjećaj tame. Bilo je ugodno i spokojno. Život mi nije prošao pred očima. Nisam otišao u raj, nisam otišao u pakao, nisam otišao u limb. Nisam nikamo otišao. Ja to zovem mirovanjem. Rekao sam si: 'Ovo i nije tako loše ako je to to'" , otkrio je.