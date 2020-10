Nokia je najbolja?

Counterpoint Research danas je otkrio da Nokia telefoni vode na ovogodišnjoj rang-listi povjerenja za Android telefone na temelju 3 osnove softvera: sigurnosti, kvalitete izrade i uređaja koji preporučuju poduzeća. Time je Nokia već drugu godinu zaredom pretekla najveća imena u mobilnoj industriji.

Rezultati su uključeni u najnoviji whitepaper tvrtke pod nazivom "Nokia Phones Lead the Trust Rankings based on Software, Security Updates and Quality Build" objavljenu na linku:

U vrijeme kada se svijet prilagodio novo normalnom COVID-19 vremenu, ali i cyber kriminalu, potreba za sigurnošću pametnog telefona je najvažnija:

• 39% mobilnih korisnika organizacija patilo je od ugrožene sigurnosti (izvješće The Verizon Mobile Security Index Report);

• Rezultati istraživanja App Annie pokazuju da se uporaba poslovnih aplikacija povećala za 220% u prvoj polovici 2020. godine (u odnosu na 2019. godinu);

• Podaci PwC pokazuju da se 1/5 radnika osjeća izloženo kibernetičkom kriminalu.

Europolovo nedavno izvješće o procjeni prijetnje organiziranim kriminalom putem interneta (IOCTA) također je analiziralo trend rasta kriminalnih operacija povezanih s internetom, a stručnjaci vjeruju kako se predviđa da će globalna potrošnja kibernetske sigurnosti doseći gotovo milijardu dolara u borbi protiv prijetnji (Darius McDermott, FundCalibre).

U nastavku je komentar Adama Fergusona, globalnog voditelja product marketinga u HMD Globalu, domu Nokia telefona na rezultate Counterpointa:

„Na početku našeg putovanja - kada smo lansirali svoje prve pametne telefone 2017. godine - obećali smo da će iskustvo na Nokia pametnim telefonima biti čisto, sigurno i uvijek ažurno. Vodili smo industriju i od tada smo i dalje posvećeni isporuci do tri godine mjesečnih sigurnosnih ažuriranja i dvije godine ažuriranja OS-a osiguravajući ljudima da mogu izvući više iz svojih Nokia telefona kroz duži vremenski period. Drugu godinu zaredom istraživanje industrijskih vlasti prepoznalo je našu nepokolebljivu predanost pružanju telefonskog iskustva koje s vremenom postaje sve bolje - osiguravajući da Nokia pametni telefon pruža sigurno, pouzdano softversko iskustvo na koje uistinu možete imati povjerenja.

Nedavno smo proslavili 1000. ažuriranje softvera koje smo zajednički postigli na Nokia pametnim telefonima i ostajemo predani sljedećih 1.000 i više. Također smo otkrili završetak nadogradnje portfelja Android 10 i istaknuli smo vremenski plan nadogradnje Androida 11. Iznimna iskustva naša su pokretačka snaga i izuzetno se trudimo osigurati da se sva ažuriranja iz cijelog portfelja isporučuju neometano kako bi vaš Nokia telefon radio čak i bolje od dana kada ste ga kupili!"