Nokia 9 PureView s pet ZEISS objektiva

Nokia vraća PureView brand koji je korišten prije nekoliko godina. Što donosi Nokia 9 PureView?

Nokia 9 PureView dolazi u kućištu s čvrstim metalnim okvirom i dva staklena panela zaštićena Gorilla Glass 5 slojem. Otporno je na vodu i prašinu prema IP67 standardu. Zaslon je 6-inčni P-OLED s formatom 18: 9 i rezolucijom 2.880 x 1.440 piksela. Ovo je PureDisplay rješenje koje podržava HDR10. Prateći trendove na zaslonu je čitač otiska prsta.

Nokia 9 PureView temelji se na prošlogodišnjem Snapdragonu 845 mobilnoj platformi i mnogi se vjerojatno pitate koji je razlog odabira prošlogodišnjeg čipseta. Razlog je što su Finci radili tijekom razvoja uređaja upravo na optimizaciji ovog čipseta za sustav kamera.

Nokia 9 PureView i njenih 5 kamera

Nokia 9 PureView prvi je pametan telefon na svijetu koji ima pet kamera na stražnjoj strani s 12 MP senzorima (½, 8 inča, 1,25 mikrona) i ZEISS optiku otvora f / 1.8 (žarišna duljina 28 mm). Nema širokokutnog ili telefoto objektiva. Tu je i šesti senzor ToF (Time of Flight), koji se koristi za prikupljanje podataka o dubini. Cjelinu upotpunjuje dvostruka, dvobojna LED bljeskalica. Koja je svrha i smisla tih 5 kamera?

Prema riječima proizvođača, senzori (2 RGB +3 monokromatska) prikupljaju 10 puta više svjetla od jednog dajući više detalja na snimljenim fotografijama. Rade istovremeno snimajući HDR fotografije koje se pomoću posebnih tehnologija i AI spajaju u jednu od 12 MP. HMD Global naglašava da svakim snimkom kamera obrađuje 60 MP podataka, što omogućuje namjenski procesor slike i skup algoritama.

Osim toga sustav omogućuje u poboljšanoj Pro Camera aplikaciji snimanje stop-motion fotografija, i snimanje crno-bijelih temeljenih na strojnom učenju. Profesionalni način rada omogućuje spremanje fotografija u RAW / DNG formatu, kao i korištenje brzina zatvarača do 10 sekundi. Što se tiče snimanja videa, poznato je da podržava 4K materijala pri 30 fps.

Prednja kamera s Face Unlock prepoznavanjem lica

Nokia PureView 9 ima prednju kameru od 20 MP s optikom f / 1.8. Ima mogućnost kombiniranja podataka iz susjednih piksela za dobivanje bolju kvalitetu fotografija u lošijim uvjetima osvjetljenja . Prednja kamera je ujedno i podrška sustavu za prepoznavanje lica za otključavanje uređaja,

Ključne specifikacije Nokia 9 PureView

Dimenzije: 155 × 75 × 8 mm.

Masa: 172 grama.

Zaslon: 5,99 inča, pOLED, 2880 × 1440 piksela, HDR 10, skener otiska prsta

Mobilna platforma: Qualcomm Snapdragon 845, 8 jezgri radi na 2,8 GHz.

Memorija: RAM: 6 GB, korisnička 128 GB

Glavna kamera: tri mono 12 MP (1 / 2.9 ", 1.25 mikrona), ZEISS f / 1.8 + 2 RGB od 12 MP (1 / 2.9", 1.25 mikrona) f otovorom /1.8.

Prednja kamera: 20 MP

Baterija: 3.320 mAh, Quick Charge 3.0 s 18 W, Qi (10 E) i PMA (5 W).

Povezivanje: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (dual-band), Bluetooth 5.0.

OS: "čisti" Android 9 Pie

Nokia 9 PureView: cijena i dostupnost

Nokia 9 PureView biti će dostupna u plavoj boji već u ožujku ove godine, te će koštati oko 700 dolara za verziju sa 6 GB RAM-a i 128 GB interne flash memorije.

