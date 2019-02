LG G8ThinQ i LG V50ThinQ s dva zaslona donose novo iskustvo

Kako bi ubrzali svoju usporenu prodaju na globalnom tržištu, u Barceloni, koja je domaćin MWC 2019, LG Electronics lansirao je LG V50ThinQ s dva zaslona i LG G8ThinQ koji donose novo mobilno iskustvo.

LG G8 ThinQ

LG G8 ThinQ izgleda vrlo elegantno, a na stražnjoj strani su kamere s nultom izbočinom. Sve komponente su zatvorene u stakleno kućište. Nepropusno je za vodu i prašinu standardom IP68 i ima pojačanu otpornost na mehanička oštećenja i ekstremne temperature (MIL-STD 810G). Dostupno će biti u crnoj, crvenoj i plavoj boji.

Na prednjem dijelu je Z kamera s ToF senzorom odgovornim za mapiranje okoliša u 3D, ali koriste ga neke funkcije sustava, o kojim će biti riječi u nastavku članka. Prvi je uređaj serije G koji ima OLED zaslon. Duljine je dijagonale 6,1 inča gustoće 564 piksela po inču. Posebnost ovog zaslona je što se koristi kao membrana zvučnika tako zvuk izlazi izravno iz njega za vrijeme razgovora ili multimedijske reprodukcije.

U multimedijskom načinu, zaslonski zvučnik radi sa zvučnikom Boombox na donjem rubu, poznat nam iz LG G7. Podsjetimo, koristi unutrašnjost mobitela kao rezonantnu kutiju za dobivanje snage nakon što uređaj stavimo na ravnu površinu. G8 za razliku od svog prethodnika podržava stereo mod.

Kad smo već kod zvuka, treba spomenuti realni surround zvuk preko DTS: X i 32-bitni Hi-Fi Quad DAC za zvučne detalje. LG G8 ThinQ također podržava Master Quality Authenticated (MQA) tehnologiju za komprimirani streaming visoke rezolucije bez ugrožavanja kvalitete zvuka. Osmišljena je u suradnji s tvrtkom Meridian Audio.

Višestruki oblici biometrijske autentifikacije

Prepoznavanje lica

Za funkciju otključavanja prepoznavanjem lica koristi se gore spomenuta Z kamera na prednjici. Mjeri infracrvene zrake koje se odbijaju od subjekata kako bi brže izračunale dubinu i preciznije od drugih senzora slike. Budući da kamera vidi objekte u 3D, sustav nije moguće prevariti s dvodimenzionalnim slikama lica jer fotografije nemaju dubinu. Štoviše, ToF tehnologija nije pod utjecajem ambijentalnog svjetla, tako svjetlost iz vanjskih izvora ne utječe na točnost.

Hand ID

Hand ID je napredna tehnologija identifikacije korisnika temeljena na jedinstvenoj konstrukciji krvnih žila ruke kako bi se LG G8ThinQ otključao bez dodirivanja zaslona. I ona koristi ToF Z kamere i infracrveni senzor za analizu oblika, veličine i drugih jedinstvenih značajki krvnih žila ruku svake osobe. Proces identifikacije traje djelić sekunde nakon što korisnik stavi dlan ispred kamere. Ova metoda može biti posebno korisna tijekom vožnje kada je uređaj u držaču i pristup čitaču otiska prsta otežan ili vidno polje kamere ne pokriva lice. Naravno, dalje možete koristiti klasični čitač otiska prsta koji se nalazi na stražnjoj strani. Proizvođač tvrdi, međutim, da ručno skeniranje osigurava višu razinu sigurnosti.

Air Motion

Prednja Z kamera koristi se i za Air Motion geste (mahanje rukom, štipanje zraka, okretanje prstiju...). Tako se može odgovoriti ili prekinuti poziv, snimati snimke zaslona, pokrenuti reprodukciju ili pauziranje pjesama ili videozapisa, prebacivati se između aplikacija, podešavati glasnoću itd. Očito bit će potrebno vrijeme za naučiti ove geste.

Kamere

Glavna kamera je dvostruke kombinacije 12 MP senzora s optikom f / 1.5 s kutom gledanja od 78 stupnjeva i ultra širokokutnim objektivom (107 stupnjeva) f / 1,9.

Prednja kamera 8 MP matrice s optikom f / 1.7 s kutom gledanja od 80 stupnjeva i Z senzorima mjeri udaljenost između objekta i fotoaparata u milimetrima za kontrolu intenziteta zamućenja pozadine do 256 razina. Zahvaljujući senzoru slike od 1,22 µm (približno 10% većem u odnosu na LG V40 ThinQ ), LG G8 ThinQ može proizvesti mnogo čišću sliku koja je i brža kod automatskog fokusiranja.

Video Portret debitira na LG G8 ThinQ , prisutan je i na ovom modelu. Analizira udaljenost i dubinu s Dual FOV tehnologijom, kako bi se mogli snimiti videozapisi koji izgledaju nevjerojatno polirani i profesionalni.

LG G8 ThinQ

Dimenzije : 151,9 x 71,8 x 8,4 mm

Masa: 167g

Qualcomm Snapdragon 855

Zaslon : 6.1-inčni 19.5: 9 QHD + OLED FullVision (3120 x 1440 / 564ppi)

Memorija: 6 GB RAM / 128 GB / microSD (do 2 TB)

Kamere:

- Stražnja: 16MP Super Wide (F1.9 / 1.0μm / 107˚) / 12MP standard (F1.5 / 1.4μm / 78˚) / 12MP telefoto (F2.4 / 1.0μm / 45˚)

- Prednjs : 8MP (F1.7 / 1.22μm / 80˚ sa AF) / Z kamerom (ToF tehnologija)

Baterija : 3500mAh

Operativni sustav : Android 9.0 Pie

Mreža: 4G LTE-A

Povezivanje: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC /

USB tip-C (USB 3.1 kompatibilan)

Biometrija: ID ruku / Otključavanje lica / senzor otiska prsta

Boje: crvena / Aurora crna / marokanska plava

Ostalo: Air Motion / Boombox zvučnik + kristalni zvuk OLED stereo zvučnik / AI CAM / Google objektiv / Google Assistant / Super Far Field Recognition / 32-bitni Hi-Fi Quad DAC / DTS: X 3D surround zvuk / IP68 Otpornost na vodu i prašinu / HDR10 / Qualcomm brz punjenje 3.0 / MIL-STD 810G sukladnost / FM radio

LG G8s ThinQ

Još jedan član LG-jeve G obitelji bit će dostupan u mjesecima nakon MWC-a . To je LG G8s ThinQ. Za razliku od standardnog modela bit će opremljen s tri kamere na stražnjoj strani s podrškom „noćnog moda", HDR tehnologijom pri slabom osvjetljenju, zaslonom s dijagonalom od 6,2 inča rezolucije 2.248x1.080 piksela, 3.350 mAh baterijom i manje memorije u osnovnoj varijanti (64 GB umjesto 128 GB).

LG V50 ThinQ 5G

Prvi LG 5G smartphone opremljen je najnovijim Qualcomm Snapdragon 855 mobilnom platformom i Snapdragon X50 modemom posebno optimiziranim LG softverom. Posebnost je novi sustav hlađenja s parnom komorom, koji je učinkovitiji od konvencionalnih toplinskih cijevi. Uređaj ima bateriju kapaciteta 4000 mAh, što je 20 posto više od modela V40 ThinQ.

LG V50 ThinQ 5G debljine je 8,3 mm i teži 183 g. Da bi zadržao svoj elegantni profil s neprekinutim linijama, kućište stražnjih objektiva na novom V pametnom telefonu potpuno je poravnato sa stražnjim dijelom telefona. Sve je to postignuto bez žrtvovanja trajnosti koja je i dalje u skladu s američkim vojnim standarda MIL-STD 810G.

Zaslon

LG V50 Thinking ima istu duljinu dijagonale prethodnik od 6,4 inča, razlučivosti 3.120 x 1.440 piksela s omjerom širine i visine od 19,5: 9. LG je koristio i funkciju AI Display, koja sprječava zamor očiju, automatski prilagođavajući zasićenost boja i svjetlinu zaslona uvjetima okoline.

Dvostruki zaslon

Još jedna stvar koja se ističe je podrška dva zaslona dodavanjem prijenosnog 6,2-inčnog OLED zaslona za proširenje primarnog. Ovaj dodatni modul također ima funkciju kućišta.

Kada je modul s dodatnim zaslonom spojen, na zaslonu LG V50 ThinQ 5G pojavljuje se posebna ikona za uključivanje drugog zaslona za jednostavno prebacivanje između dva zaslona. Osim toga, svaki zaslon možete podijeliti na dva dijela, tako da istovremeno možete koristiti četiri različite aplikacije. Koje sve aplikacije podržavaju ovo rješenje nismo uspjeli doznati, ali čini nam se da uspjeh modela ovisi o suradnji partnera i programera.

U odabranim igrama, dodatni zaslon može djelovati kao namjenski kontroler, zahvaljujući kojem palčevi korisnika ne nadjačavaju akcije na zaslonu. Dodatni zaslon, koji se može postaviti na ugodan kut, 104 ili 180 stupnjeva, pokreće baterija pametnog telefona, tako da ne zahtijeva posebno punjenje.

Stereo zvuk i DTS tehnologija: X

Poboljšani audio sustav, s druge strane, omogućuje reprodukciju sjajnog stereo zvuka čak i bez slušalica. Zahvaljujući tehnologiji DTS: X, nije problem postići realistični surround zvučne efekte. Smartfone podržava kodek Qualcomm aptX i aptX HD kodeke. Ovo će posebno cijeniti ljubitelja slušanja glazbe putem bežičnih slušalica.

Kamere

LG-jev 5G smartphone ima optičke inovacije koje korisnicima omogućuju snimanje izvanrednih slika i videozapisa najviše kvalitete. Gledajući dalje od fotografija, LG je implementirao kontrolu dubine videa u obje prednje i stražnje kamere kako bi osigurao da objekti u pokretu ostanu u fokusu. Analizirajući udaljenost i dubinu s Dual FOV tehnologijom, korisnici mogu snimiti upravo ono što vide, omogućujući izradu videozapisa koji izgledaju nevjerojatno polirani i profesionalni.

LG se udružio s 10 najvećih mobilnih operatera, uključujući SAD, Južnu Koreju, Australiju i nekoliko europskih zemalja, koji će omogućiti dostupnost 5G mreže ove godine za prodaju ovog modela. Tradicionalno, cijena ili približni datum dolaska na police nisu poznati.

Ključne specifikacije LG V50 ThinQ 5G

• Dimenzije: 159,2 x 76,1 x 8,3 mm

• Masa: 183 g

• Qualcomm Snapdragon 855 + Snapdragon X50 5G modem

• Zaslon: OLED 6.4-inčni 19.5: 9 FullVision 3.120 x 1.440 / 538ppi)

• Memorija: 6 GB RAM / 128 GB / microSD (do 2 TB)

• Kamere :

- Stražnji: 16MP Super Wide (F1.9 / 1.0μm / 107˚) / 12 MP Standard (F1.5 / 1.4μm / 78˚) / 12 MP telefoto (F2.4 / 1.0μm / 45˚)

- Prednji: Standard 8 MP (F1.9 / 1.12μm / 80˚) / 5MP široki (F2.2 / 1.12μm / 90˚)

• Operativni sustav: Android 9.0 Pie

• Mreža: 3G / 4G LTE-A / 5G

• Povezivanje: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC /

USB tip-C (USB 3.1 kompatibilan)

• Boje: Astro crna

• Ostalo: stereo zvučnici / Boombox zvučnik / AI CAM / Google objektiv / Google Assistant / Super Far Field Prepoznavanje / 32-bitni Hi-Fi Quad DAC / DTS: X 3D surround zvuk / IP68 Otpornost na vodu i prašinu / HDR10 / Prepoznavanje lica / senzor otiska prsta / Qualcomm Quick Charge 3.0 / MIL-STD 810G sukladnost / FM radio

Dvostruki zaslon za LG V50 ThinQ 5G

• Dimenzije: 161,6 x 83,4 x 15,5 mm

• Masa : 131 g

• Zaslon: 6,2-inčni FHD + OLED FullVision (2.160 x 1.080)

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal i na Instagramu >>