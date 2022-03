Nije lako biti poduzetnik...

Inflacija koja je poharala Sjedinjene Američke Države, te koja nije u posljednjih 40 godina toliko bila izražena kao danas - lagano, ali sigurno prelijeva se od zapada prema istoku i stiže i u gospodarstvo Hrvatske. Realno tržište u općem je pesimizmu, gotovo na granici panike, kada se pogleda i loša statistika rezervacija ljetovanja za ovogodišnju sezonu, a pravi val poskupljenja tek je stigao.

U svemu tome teško je pronaći pozitivne energije za djelovanje i aktivnosti, no jedno od kreativnih oaza i utočišta definitivno pruža poslovna zajednica Osjeti Hrvatsku www.osjetihrvatsku.hr osnovana 22. 02. 2022. kao sljednik nekadašnjeg Ženskog poduzetničkog centra, sada okrenute svima koji na realnom tržištu rade i osiguravaju svoju egzistenciju.

A sreće, optimizma i dobronamjernosti uvijek treba, posebice u ovim izazovnim vremenima kada mnogi propituju fokus i isplativost svog poslovnog djelovanja u poduzetništvu, ali i općenito.

Poslovna zajednica Osjeti Hrvatsku www.osjetihrvatsku.hr izrasla je iz gospodarskih aktivnosti koje smo gradili dulje od šest godina stvarajući najveću i najučinkovitiju mrežu poduzetnica i svih onih koji će to tek postati (s više od 2.300 članica) kao i naših dragih kolega (128 članova) od 2015 do 2021. godine. Poslovna zajednica Osjeti Hrvatsku, kao i svi mi zajedno s njom, nevladina je, neprofitna, nestranačka inicijativa, organizacija i skup stručnjaka koji žele bolju Hrvatsku za sve. I tako i djelujemo - jer svi želimo sačuvati svoju djecu i sebe od onoga što nam se sprema u nadi da nam dolazi učinkovita budućnost - zajednica ljudi koji to zajedno čine uvijek je jača od pojedinca - naglasila je Sanela Dropulić, idejna pokretačica i direktorica poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku.

Svoje aktivnosti koncipirali smo na način da budu poslovno motivirajući, da razvijaju poslovni optimizam i energiju, pružaju nova znanja i aktualnosti, te prije svega potiču na konstruktvni rad, suradnju i poslovno povezivanje.