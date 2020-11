Neugledna biljka koja čuva pluća

Broćika je biljka koju ste vjerojatno vrlo često susreli na livadama i svijetlim šumama, a da možda niste niti znali njena ljekovita svojstva. Od davnina se koristi kao prirodni lijek za kožu, bubrege, anemiju i upaljene mišiće.

Postoji nekoliko vrsta ove biljke. Najrasprostranjenija je obična ili žuta broćika, a tu su i priljepnjača ili čekinjasta broćika te bijela broćika. Pripada porodici broćeva, a naziva se još i ivanjsko cvijeće ili mnogima još poznatije "Ivanova trava".

Prepoznatljiva je po visokoj i tankoj stabljici te gustim žutim cvjetovima koji su vrlo mirisni. Sve vrste broćike imaju poneka ljekovita svojstva.

Gdje raste broćika?

Ako želite ubrati broćiku pokušajte je pronaći na livadama, svijetlim šumama, neobrađenim poljima i drugim sunčanim mjestima. Rijetko ćete je pronaći na poljima koja se koristite za ispašu krava ili koza jer se smatra da uništava kvalitetu mlijeka kod tih životinja.

Izgled prave broćike karakterizira tanka stabljika koja može narasti do metar u visinu. Razgranata je, a može biti dlakava ili glatka. Ima tamnozelene, kratke i tanke listove sa šiljastim vrhom. Blago su hrapavi i prekriveni gustim dlačicama. Cvjetovi broćike su jakog mirisa, a rastu u gustim cvatovima i to u periodu od lipnja do listopada. Plod broćike je crvene ili tamnije boje, gladak i gol, a veličine oko 15 milimetara.

Ljepljiva broćika koja se također može pronaći na našim područjima nešto je niže stabljike koja je često prislonjena na drugu biljku. Ima manje listova koji su uski i eliptični s bodljicom na vrhu. Cvjetovi ljepljive broćike su bijeli ili zelenkasti, a cvatu od svibnja do listopada. Kako joj ime i govori, listići su joj ljepljivi.

Ljekovitost broćike i kako je koristiti

Često nas može iznenaditi da livadne biljke koje i ne primjećujemo mogu biti ljekovite i pomoći kod nekih tegoba. Broćiku možete vrlo lako ubrati i od nje pripremati čaj od broćike, napitke, mast od broćike ili obloge.

Ljekovitost broćike nalazi se u njenom vršnom dijelu. Bere se u vrijeme cvatnje i to kad je suho i sunčano vrijeme. Nakon branja se treba sušiti na prozračnom i hladnijem mjestu. Nakon što se osušila može postati saveznik u vašem zdravlju. Sadrži eterična ulja, saponine, tanine, organske kiseline, mineralne tvari, flavonoide i vitamin C.