Nestle u borbi protiv bacanja hrane

U sklopu inicijative Biraj zeleno, koja se bavi smanjenjem otpada od hrane, kompanija Nestlé potpisala je sporazum o suradnji s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. U okviru partnerstva, Nestlé će osigurati financijsku pomoć za uređenje i opremanje predavaonice na PBF-u koja će postati središnje mjesto za edukacije, radionice i praktične aktivnosti vezane uz upravljanje otpadom od hrane. Prostor će služiti studentima i profesorima, ali i široj zajednici - školama, udrugama i lokalnim inicijativama koje žele pomoći i doprinijeti smanjenju otpada od hrane.

„Ova suradnja omogućuje našim studentima da znanje stečeno tijekom studija primijene u stvarnim projektima koji imaju pozitivan utjecaj na društvo. Vjerujemo da će zajedničke aktivnosti s kompanijom Nestlé potaknuti inovativno razmišljanje i stvoriti temelje za dugoročnu suradnju između znanosti i prehrambene industrije", izjavila je prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac, dekanica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Inicijativa Biraj zeleno, koju Nestlé provodi već šestu godinu zaredom, okuplja stručnjake i institucije kako bi zajedno educirali građane o odgovornom odnosu prema hrani i načinima kako smanjiti otpad od hrane u kućanstvima . Fokus inicijative je na edukaciji i primjeni pametnih rješenja u svakodnevnom životu, s posebnim naglaskom na važnost racionalnog korištenja hrane.

Suradnja s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom predstavlja prirodan korak u daljnjem razvoju inicijative. Nestlé i Biraj zeleno ovom suradnjom žele podržati akademsku zajednicu, mlade i buduće stručnjake. Kroz zajedničke projekte, studenti će učiti kako razvijati i primjenjivati rješenja za smanjenje otpada od hrane u cijelom prehrambenom lancu - od proizvodnje do potrošnje.

„Smanjenje gubitaka i otpada od hrane jedan je od naših ključnih ciljeva. Kao najveći svjetski proizvođač hrane svjesni smo svoje odgovornosti, zbog čega aktivno potičemo bolje prakse i održive navike unutar kompanije, ali i u široj zajednici. Vjerujemo da promjene koje želimo vidjeti počinju edukacijom. Kroz inicijativu Biraj zeleno želimo potaknuti konkretne promjene u ponašanju, ali i stvoriti okruženje koje inspirira mlade da budu nositelji rješenja za održiviju budućnost. Suradnja s PBF-om važan je korak u tom smjeru", istaknuo je Laurentiu-Florin Dimitriu, generalni direktor kompanije Nestlé za Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu.

Suradnja s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom nadovezuje se na niz aktivnosti koje se provode u sklopu inicijative Biraj zeleno. Tijekom proteklih godina, organizirane su besplatne edukativne radionice za građane koje su vodili poznati domaći chefovi, a savjeti o kuhanju bez otpada od hrane dijelili su se i online i uživo. Jedan od takvih događaja održan je u listopadu na zagrebačkoj tržnici Dolac, u sklopu šeste sezone inicijative koja se provodi pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH. Kulinarsku radionicu vodio je ambasador inicijative, chef Mario Mandarić, a prolaznici su imali priliku naučiti kako jednostavnim promjenama u svakodnevnim navikama mogu smanjiti otpad od hrane.