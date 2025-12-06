Torta za petogodišnjicu potonuća

Prošlo je već godinu i pol dana otkad je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije najavilo javnu raspravu o Studiji o utjecaju na okoliš sanacije eksploatacijske platforme Ivana D [1], ali do danas o ovome nema novih informacija. Ina se oglušuje na rješenje Državnog inspektorata iz 2021. da ukloni platformu u roku od godine dana.

"Čak 76% građana smatra da Ivanu D treba ukloniti[2], zašto Ina ne posluša glas javnosti? rekla je Petra Andrić, voditeljica kampanje Greenpeacea u Hrvatskoj i dodala: "Odugovlačenjem s konačnom odlukom o sudbini potonule plinske platforme, Ministarstvo štiti interes kompanije i otvara prostor za slično postupanje s ostalim platformama na moru, što bi mogao biti opasan presedan. Tražimo od Ine da što prije izvadi svoj otpad iz Jadrana".

Zagrebački redatelj i aktivist Dario Juričan, pridružio se aktivistima Greenpeacea i poručio: "Pohvaljujem Inu na ustrajnosti da promovira rješenje umjetnog grebena. Ina zapravo poziva građane Hrvatske da dođu i istovare svoj otpad na dno Jadrana. Ribe bi uživale u tom otpadu, a turisti-ronioci plaćali da mogu vidjeti kako morski život buja oko hrđavih ostataka plinske infrastrukture, frižidera i automobila. Sjajna ideja koju bi Hrvatska mogla brendirati u cijelom svijetu! Započeo bih s Balatonom, zatim Europskom unijom, a onda je samo nebo granica. Recept je jednostavan: pustiš otpad na dno mora ili jezera, proglasiš ga umjetnim grebenom i pričekaš da odstoji pet godina! Do tad su svi zaboravili, a ti se možeš počastiti. Pozivam Upravu Ine da zajedno proslavimo ovu veliku obljetnicu!"

Greenpeace upozorava da su problemi s plinom mnogostruki: njegovim spaljivanjem ispušta se ugljični dioksid u atmosferu, što pridonosi produbljivanju klimatske krize. Glavna komponenta fosilnog plina je metan - 84 puta snažniji staklenički plin od ugljičnog dioksida. Metan istječe prilikom crpljenja, skladištenja i transporta fosilnog plina.

"Fosilne kompanije diljem svijeta zarađuju, a zagađuju. Krajnje je vrijeme da Vlada zaustavi daljnje širenje plinske infrastrukture. Prava energetska neovisnost i zelena tranzicija počivaju na ulaganjima u domaće obnovljive izvore energije", zaključila je Andrić uz opasku da joj je žao što Uprava Ine nije htjela primiti "slavljeničku" tortu.