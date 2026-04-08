Nepoznati čudesni svijet Hame Čavrka

Hamo Čavrk, akademski kipar i grafičar, donedavni profesor na APURI, autor iznimnog opusa ulja, grafika, crteža, suvremeni je hrvatski bosansko hercegovački likovni umjetnik i danas je u mirovini aktivan.

Novi ciklus kombiniranih tehnika na velikim formatima sa zanimljivim i izuzetno izazovnim motivima karata nepoznatog svijeta u vidljivom i nevidljivom svemiru.

Dugi je niz godina Hamo Čavrk predano i strastveno radio na realiziranju atlasu karata otkrivenog i neotkrivenog svemira, slažući sliku za slikom, grafiku za grafiku, izgled i karakter apsolutno nepoznatog oblika postojanja stvarajući vrlo dojmljive konstrukcije zamišljaja i njihovog odraza u stvarnosti.

Presijecajući pravci, raznovrsni oblici u međusobnim dodirima, u fragmentiranim oblacima boja, uvijek složeni kao upit, kao baza za odgonetanje, za traženje pravca kretanja, čekaju na odgonetača, na hrabrog pojedinca koji će zakoračiti u sudbinski labirint.

Valja istaknuti osebujnost i svakako specifičnost apstraktnih motiva koje niz godina s jednakom ljubavlju i istrajnošću tretira Hamo Čavrk, stvarajući vrlo delikatan i profinjen opus.

Hamo Čavrk danas živi na otoku, u miru i tišini, okružen svojim djelima, uronjen u vlastite istraživačke misli, udaljen od svega.

I danas njegovo djelo izaziva pozor, ističe se svojim jedinstvenim karakterom i izvornošću.