3. dio Sjećanja Petera Weisza

Slikar Peter Weisz doista je iznimna pojava u suvremenoj svjetskoj likovnoj umjetnosti. Realizirao je fascinantni opus, slikajući predano i nadahnuto u dugom razdoblju, ali ne zaboravimo i danas je vrlo aktivan u atelijeru ali i danas djeluje kao uspješni organizator, izlagao je u nizu najuglednijih međunarodnih galerija i muzeja.

Brojni ciklusi Petera Wisza ostavili su doboki trag u aktualnoj svjetskoj produkciji, ponajprije svojom inspirativnošću, serioznom realizacijom ali i sa snažnim dojmom koji izvire iz memorije čovjeka, iz memerije naroda, iz memorijhe vremena.

Ponekad bi zapisao svoja razmišljanja, najčešće o umjetnosti i o vlastitom bogatom i složenom artističkom iskustvu.

„Zasićeni svakodnevno politikom, obećanjima o boljem životu i slobodi - jedina prava sloboda koja preostaje a nije iluzija je u umjetnosti.

Umjetnici su i svećenici i revolucionari i osloboditelji.

U umjetnosti sve što je istinito je i lijepo. Bez obzira sviđalo nam se to ili ne. Čak i kada nas to čini tužnima ili ljutima. Samo ravnodušnost na neko umjetničko ostvarenje je poraz za autora umjetničkog čina.

4 nove slike.. Jučer i danas.

Nije to hiperprodukcija - nego potreba za kreativnim iskorakom. Zato to i je iskreno. Iskrenost kod umjetnika je bitnija od majstorstva-neka griješi... ali ako ima bazne spoznaje o boji, kompoziciju, ritmu itd.... neka, radi i griješi što više. Od mnoštva rađenih slika, kada ima potrebu slikati - tada će većina imati značajnu umjetničku vrijednost.

PS ( tako ima na tisuće slika Picassa, Juneka, Murtića, Van Gogha, Polocka itd.). I naravno nisu sve iste kvalitete - ali to su oni. One najkvalitetnije, poznate širom svijeta - opravdavaju one manje atraktivne. Zbog iskrenog pristupa svaka ima svoju umjetničku vrijednost."

Osobitost Petera Weisza jest i kontinuirano izlaganje na gotovo svim kontinentima, u različitim kulturnim okruženjima, na mnogo mjesta.

Djelo Petera Weisza uvijek je ostavljalo duboke i vehementne impresije i u javnosti i na kritiku, snažne doživljene dojmove promatrača u susretu s njegovim slikama, bilo da je riječ o figurativnom ili o apstraktnom opusu.