Nemreš pobjeć od nedjelje u CEKATE-u

U petak, 21. siječnja 2022. u 19 sati u Centru za kulturu Trešnjevka studentska grupa 15+ Dramskog studija Tirena izvest će dramu „Nemreš pobjeć od nedjelje" poznate hrvatske dramatičarke Tene Štivičić pod umjetničko-pedagoškim vodstvom Ines Škuflić-Horvat.

Predstava se radi o suvremenoj ljubavnoj priči u kojoj se lako prepoznati. Ljubavi, koja prolazi uobičajeni put od zaljubljenosti do kriza i sumnji je li to TO? Priča o traženju, idealiziranim slikama i stvarnosti. O usamljenosti u dvoje. Što učiniti kad život počinje sve više ličiti na nedjelju: bezidejnu, dosadnu, u kojoj u krugu obitelji jedni drugima možemo lijepo ići na živce?

Što kad kolotečina udosadi prvotni zanos, kad boje ljubavi izblijede pred svakodnevnim brigama? Ona i On, bezimeni, u priči od zaljubljenosti do rutine, kroz prepoznatljive situacije prolaze ljubavne krize, gubeći se u potrazi za nečim boljim.

Dogodi nam se ponekad da više ne prepoznajemo vrijednosti partnera jer su nam ovdje, svakodnevno bliske, nevidljive, a mi krećemo u potragu za nečim novim - idealnim koje možda i ne postoji.



Predstava je igrala na festivalu Gordogan u Zagrebu i ASSITEJ festivalu profesionalno vođenih dramskih grupa u Rijeci.



Cijena ulaznice: 20 kn

Rezervacije ulaznica: tnt@cekate.hr

Prodaja ulaznica: sat vremena prije predstave