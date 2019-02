Neke nove WhatsApp značajke neće vam se svidjeti

Uslugu WhatsApp koristi više od 1,4 milijarde ljudi na svijetu i razvojni timovi neprekidno rade na novim značajkama. Međutim, kao korisnici nećete biti sretni s nekim najnovijim promjenama

Oglasi

Mark Zuckerberga odlučio je unutar WhatsAppa pokrenuti oglase i promotivne kampanje. Samo je pitanje trenutka kada će se pojaviti. Bit će nalik na one u Instagramu. Prema dobro upućenima upravo uvođenje oglasa u aplikacija za razmjenjivanje poruka bio je kamen spoticanja zbog kojeg je tvrtku napustio suosnivač WhatsApp, milijarder Jan Kou.

Algoritamsko razvrstavanje statusa

Algoritamsko razvrstavanje statusa je AI funkcija koja ima zadatak statuse iz Imenika sortirati na temelju učestalosti komunikacije, a ne kronološkim redoslijedom. Ovdje bi opet mogli postaviti pitanje zadiranja u privatnost, ali gdje je danas granica privatnosti? Programeri naglašavaju kako podaci praćenja se pohranjuju isključivo na našim uređajima i nigdje ne prenose trećim stranama. Samo bi dodali: blago onima koji još vjeruju Maku Zuckerbergu.

Poboljšana privatnost u grupama putem pozivnica

Do sada mogao nas je dodati bilo tko u razne grupe na temelju našeg mobilnog telefona bez da zatraži dopuštenje. WhatsApp, svjestan tih aktivnosti, testira beta verziju kojom bi se u grupe mogle dodavati samo osobe uz privolu. Dakle, ako nas netko pokuša dodati u neku grupu, primit ćemo pozivnicu koja vrijedi 72 sata. U tom vremenu možemo prihvatiti ili odbiti poziv. Ova funkcija kao sigurnosni mehanizam nam se sviđa!

Provjera autentičnosti Face ID i Touch ID metodama

Krajem prošle godine programeri su proveli istraživanje i otkrili da mnogi WhatsApp korisnici uopće ne štite svoj IM od znatiželjnika, pa čak niti sam uređaj. Kako bi spriječili znatiželjnike ili bilo kakvo špijuniranje naše korespondencije od strane drugih osoba, programeri WhatsApp-a su razvili vlastiti sustav zaštite koji uključuje lozinku, Face ID-a i Touch ID-a. Ova nova sigurnosna funkcija "Screen Lock", nalazit će se u Postavkama privatnosti I trebala bi biti dostupna u bliskoj budućnosti, ali samo za korisnike iPhonea.Također će imati mogućnost odabrati koliko vremena može proteći od pokretanja aplikacije dok WhatsApp ne zahtijeva provjeru autentičnosti: nakon minute, petnaest minuta ili do jednog sata. Hoće li i kada opcija biti dostupna za Android korisnike, nije nam poznato u ovom trenutku.

