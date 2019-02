Samsung predstavio atraktivan Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S5e (E označava Essential) dolazi u metalnom kućištu debljine 5,5 mm koje utjelovljuje praktičnost i stil. Za usporedbu, Galaxy S9 + je gotovo 3 mm deblji. Mase je 400 grama i time lako prenosiv. Bit će dostupan svježim i modernim bojama, uključujući srebrnu, crnu i zlatnu.

Sa stražnje strane je 13 MP kamera f / 2.0 sposobna za 4K videozapise, dok na prednjoj 8 MP matrice. Sposobna je za prepoznavanje lica u svrhu sigurnosti.

Središnji dio je 10,5-inčni Super AMOLED zaslon s tankim okvirima, rezolucijom 2.560 x 1.600 piksela gustoće 287ppi, omjerom širine i visine 16:10 te bez vidljivog gumba za početnu stranicu. Zaslon je 81,8 posto omjera prema kućištu.

Pogoni ga Snapdragon 670 SoC s 4 GB ili 6 GB RAM i 64 /128 GB interne memorije proširive microSD karticom. Baterije kapaciteta 7.040 mAh nudi traje do 14,5 sati rada zahvaljujući dodatnoj optimizaciji.

Ugrađena inteligencija

Android 9 Pie je na strani softvera uz dodatne značajke produktivnosti koje se sastoje od Bixby 2.0 podrške i Quick Command za uključiti TV ili upaliti svjetla u isto vrijeme. Uz pomoć tipkovnice (koja se prodaje zasebno) i Samsung DeX-om, Tab S5e daje okruženje slično osobnom računalu. Korisnici također mogu odgovoriti na poziv ili odgovoriti na poruku izravno s tableta, čak i kada je njihov pametni uređaj daleko od dosega ili na nekoj drugoj Wi-Fi mreži.

Poboljšano iskustvo zabave

Uz Tab S5e korisnici mogu koristiti uslugu YouTube Premium besplatno do 4 mjeseca kako bi korisnici mogli uživati u omiljenim sadržajima u YouTube, YouTube Music i YouTube Gaming aplikacijama bez ograničenja. Tab S5e savršeno je nadopunjen bogatim, zapanjujućim zvukom zahvaljujući Quad zvučnicima koji uključuju automatsku rotaciju stereo tehnologije za snažan zvuk koji se prilagođava načinu na koji korisnici drže tablet (portret / pejzaž). Tab S5e također sadrži Dolby Atmos integraciju i zvuk AKG-a, za impresivan 3D zvuk i profesionalni uravnoteženi zvuk. Uz predinstaliran Spotify i besplatnu pretplatu do 3 mjeseca za nove članove, Tab S5e omogućuje da korisnici slušaju svoju omiljenu glazbu bilo gdje i bilo kada .

Galaxy Tab S5e KLJUČNE SPECIFIKACIJE

DIMENZIJE: 245 x 160 x 5.5 mm

MASA: 400g

EKRAN: 10,5-inčni WQXGA Super AMOLED

SoC: 64-bitni Snapdragon 670 procesor (2 × 2,0 GHz i 6 × 1,7 GHz)

MEMORIJA: 4 GB + 64 GB ili 6 GB + 128 GB + microSD do 512 GB

KAMERE: 8 MP i 13 MP

VIDEO: snimanje UHD 4K (3840 × 2160) @ 30 fps / reprodukcija: UHD 4K (3840 × 2160) @ 60 fps

AUDIO: 4 zvučnika AKG, Dolby Atmos

POVEZIVOST: USB3.1 (Tip C), priključak za slušalice POGO Type-C, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4G + 5 GHz, VHT80 MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.0, GNSS (GPS, Glonass, Beidou, Galileo)

SENZORI: Akcelerometar, otiska prsta, žiro , geomagnetski, RGB svjetla

BATERIJA: 7,040 mAh + brzo punjenje

OS: Android Pie

PRIBOR: Tipkovnica, postolje za punjenje POGO

„Galaxy Tab S5e vrhunski je tablet s elegantnim dizajnom i moćnim značajkama. Korisnike koji žele biti povezani cijelo vrijeme te imati očaravajući zaslon za vrhunsko iskustvo zabave sigurno će oduševiti novi Tab S5e.", rekao je DJ Koh, predsjednik i CEO IT & Mobile Communications Division tvrtke Samsung Electronics.

CIJENA I DOSTUPNOST

Galaxy Tab S5e će biti dostupan na tržištu prvo u Wi-Fi verziji po cijeni od 419 eura dok LTE dolazi kasnije za 479 eura.

