Samsung objavio detalje 8K i 4K QLED TV linije za 2019.

Samsung linija 8K uključuje Q950R televizor s najvećim zaslonima do sada, veličina od 65 do 98-inča. Linija 4K televizora sadrži Q90 i Q85, jedinstveni model za Europu, te Q80, Q70 i Q60 modele od 43 do 82 inča.

„U proteklih godinu dana svjedočili smo nepokolebljivom povjerenju i privrženosti koju su naši korisnici pokazivali prema Samsung QLED televizorima. Ove godine naše QLED 8K i 4K linije rješavaju rastuću potražnju na tržištu za iznimno velike televizore i ponosni smo što smo u mogućnosti isporučiti našu najinovativniju liniju televizora do sada.", rekao je Jongsuk Chu, izvršni dopredsjednik Visual Display Business tvrtke Samsung Electronics.

Nove tehnologije za širi kut gledanja

Kao dio Samsungove predanosti širenju svoje QLED tehnologije, QLED 2019. televizori imaju Ultra Viewing Angle tehnologiju, koja restrukturira panele televizora tako da pozadinsko osvjetljenje prolazi kroz panel sa svjetlima ravnomjerno na zaslonu. S ovom tehnologijom, Samsung QLED 2019 televizori mogu pružiti oštre slike s dubljim crnim bojama i široki kut gledanja. Uz Ultra Viewing Angle tehnologiju, QLED 2019. televizori su "Direct-Full-Array" modeli koji imaju sofisticiranije kontrole kontrasta, omogućujući bolju vizualizaciju dubljih crnih boja.

Novi Samsung QLED 4K modeli sada su opremljeni i vlastitim Quantum procesorom koji omogućuje isporuku bilo kojeg izvornog sadržaja u različitim rezolucijama s poboljšanom svjetlinom, kvalitetom slike i zvukom optimiziranim za svaku scenu.

Osim toga, svi Samsung QLED 2019. televizori će imati HDR10 +, premium format za obradu slika. HDR10+ čini svijetle prizore svjetlijim, a tamne prizore tamnijim, optimiziranjem kontrasta za svaku scenu tako da korisnici mogu uživati u detaljima bogatim detaljima. QLED 8K televizori također podržavaju HDMI 2.1 (8K 60P) prijenos, a korisnici također mogu uživati u sadržajima visoke kvalitete na streaming uslugama putem AI-baziranog povećanja od 8K.

Očaravajući TV doživljaj s novim Bixby inteligentnim pomoćnikom i otvorenom platformom

Novi Bixby na QLED 2019. televizoru omogućuje korisnicima jednostavan pristup sadržaju putem glasovnih naredbi na Samsungovom univerzalnom vodiču, koji pomaže korisnicima u traženju sadržaja koji bi im se mogli svidjeti na temelju njihovih prethodnih navika i postavki.

Kako bi omogućio više zabave i funkcionalnosti, Samsung Smart TV ponudit će korisnicima novu aplikaciju iTunes Movies i TV Shows te podržati Apple AirPlay 2. S iTunes Movies i TV Shows aplikacijom korisnici mogu pristupiti svojoj postojećoj iTunes knjižnici i pregledavati iTunes Store kako bi kupili ili iznajmili sadržaj. Uz Apple AirPlay 2 podršku, Samsungovi korisnici moći će bez napora reproducirati sadržaje s uređaja Apple izravno na Samsung Smart TV.

Uz to, Samsung Smart TV 2019. sada radi s Amazonovom Alexom i Google pomoćnikom, tako da korisnici mogu uključiti ili isključiti televizor ili kontrolirati glasnoću zvuka putem jednostavne glasovne naredbe.

Ambijentalni način rada nudi još veću raznolikost umjetnosti

Kroz značajku Ambient Mode, Samsung QLED televizori mogu pružiti korisne dnevne informacije kao što su vremenska prognoza, novinski naslovi ili prikazati sadržaj, uključujući fotografije i slike umjetnina. Osim toga, dostupna je i šira raznolikost tema koje korisnicima omogućuju da ukrase svoj unutarnji prostor na temelju vlastitih preferencija. Korisnici također mogu sinkronizirati svoje ambijentalne zaslone s glazbom dok ne gledaju TV, a senzor automatske kontrole svjetla postavljen na TV osigurava optimalnu svjetlinu za okolinu i smanjuje potrošnju energije.

The Frame i The Serif dolaze s QLED tehnologijom

Samsung je na Europskom forumu također predstavio The Frame i The Serif s QLED tehnologijom. S Art Mode značajkom koja prikazuje fotografije i digitalna umjetnička dijela na zaslonu, The Frame pretvara prostor korisnika u jedinstvenu umjetničku galeriju. Osim toga, podešava svjetlinu i boje sadržaja u skladu s okolinom. The Frame 2019 s QLED zaslonom pruža vrhunsku kvalitetu slike te nudi više od 1000 umjetničkih djela za prikaz kada je zaslon isključen.

The Serif 2019. koji su dizajnirali Ronan i Erwan Bouroullec sada dolazi u modelima od 43, 49 i 55 inča, zamjenjujući postojeće modele od 24 do 40 inča. The Frame i The Serif 2019. bit će lansirani u travnju ove godine.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal i na Instagramu >>