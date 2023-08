Nekad škodi i malo sunčanja

Sunčate se? Fino vam je? Sve je to u redu, no znate li da sami sebi radite ozbiljne probleme? Naime, ne samo da tostiranje na plaži može doprinijeti raku kože i uzrokovati "oštećenje DNK u stanicama kože, upalu i prerano starenje kože", može i potkopati obranu kože od patogena, upozorili su znanstvenici, što dovodi do stanja kao što su dermatitis, ekcem i psorijaza.

Kao najveći organ ljudskog tijela, koža je dom složenih skupina bakterija koje štite tijelo, poznatih kao mikrobiom.

No kratkotrajna, ali intenzivna izloženost Suncu "značajno utječe na raznolikost i sastav mikrobioma njihove kože", rekla je Abigail Langton sa sveučilišta.

Studija, koja je objavljena u časopisu Frontiers in Aging, "provedena je na izletnicima u stvarnom životu i pruža važne uvide u to kako izlaganje Suncu koje rezultira tamnjenjem, čak i tijekom relativno kratkog razdoblja sunčanja, može dovesti do akutnog smanjenja proteobakterija, što je smanjilo raznolikost mikrobioma kože," rekao je suradnik Langtonove, Thomas Wilmott.

Dakle, ne samo da se dobro namažite kremama za sunčanje, nego i nađite neku finu hladovinu...