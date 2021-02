Vitamin C i cink ne rade protiv covida

Nova studija objavljena u petak u medicinskom časopisu JAMA Network Open pokazala je da vitamin C i cink nemaju koristi za osobe koje boluju od covida-19. Štoviše, rezultati koje su dobivali još tijekom studije, bili su toliko jasni da su istraživanje završili i ranije od predviđenog, prenosi CNN.

"Nažalost, ova dva suplementa nisu ispunila očekivanja", napisali su dr. Erin Michos s John Hopkinsa i dr. Miguel Cainzos-Achirica.

Znanstvenici su davali velike doze pojedinih suplemenata kao i u kombinaciji trima grupama od 214 volontera koji su se od bolesti oporavljali kod kuće. Četvrta je grupa primala druge standardne terapije poput hidracije, lijekova za snižavanje temperature i odmora.

Visoke doze cinka, vitamina C ili oba dodatka nisu umanjile simptome virusa SARS-CoV-2, istaknuo je kardiolog s klinike u Clevelandu dr. Milind Desai. No, uzrokovale su neke neželjene nuspojave. Najčešće su to bili mučnina, dijareja i grčevi u trbuhu.

Popularni suplementi

Mnogi su se okrenuli vitaminu C i cinku u vrijeme pandemije, ali to su popularni dodaci i kod običnih prehlada, viroza i gripe.

Vitamin C je snažan antioksidans koji igra vrlo važnu ulogu u imunološkom sustavu. Premda ne sprečava razvoj bolesti, prema nekim istraživanjima skraćuje trajanje prehlade za 8% kod odraslih i za 14% kod djece. Korištenje vitamina C nakon pojave simptoma ipak nije pretjerano korisno, ističe Nacionalni američki institut za zdravlje.

Što se cinka tiče, neke studije pokazuju da pomaže u borbi protiv infekcija. Također, postoje dokazi da manjak cinka u organizmu smanjuje proizvodnju antitijela. To znači da bi uzimanje cinka u roku od 24 sata nakon razvoja prehlade, moglo pomoći u smanjenju trajanja bolesti.

Ipak, uzimate li više od 2000 mg vitamina C dnevno, moguća je žgaravica, želučani grčevi, mučnina, povraćanje, dijareja i glavobolja. Preporučeni dnevni unos vitamina C je 75 miligrama za odrasle žene i 90 miligrama za odrasle muškarce.

Također, više od 40 miligrama cinka svaki dan može uzrokovati suha usta, mučninu, gubitak apetita i dijareju, a u ustima može ostaviti grozan metalni okus.