Ne odgovarajte na ucjenjivačke poruke

Pošto je posljednjih dana zabilježeno više prijava građana koji su putem e-pošte primili ucjenjivačke poruke na osnovu navodnog eksplicitnog sadržaja, MUP je korisnicima savjetovao da ne otvaraju sumnjive poruke nepoznatih osoba te da ažuriraju svoje lozinke i antivirusne programe.

Korisnicima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive privitke u porukama od nepoznatih pošiljatelja jer takvi privitci mogu sadržavati maliciozne programe te da budu na oprezu prilikom slanja povjerljivih poruka koje sadrže slikovni ili video sadržaj.

Potrebno je također provjeravati isključenost web kamere ukoliko ju nije potrebno koristiti prilikom pregledavanja internetskog sadržaja, ažurirati pristupne lozinke uz korištenje sigurnosno jače lozinke za svaki pojedini internetski servis, izbjegavati ustupanje svojih lozinki i računa e-pošte drugim osobama ili servisima te redovito ažurirati antivirusne programe kao i operativne sustave.

MUP navodi da je posljednjih nekoliko dana uočena pojava većeg broja prijava građana koji su dobili poruke u kojima pošiljatelj tvrdi da su im kompromitirani korisnički račun i računalo, odnosno da im je probijena pristupna korisnička lozinka koju navodi u poruci. Lozinka, kažu u MUP-u, može biti točna, ali i ne mora, ili se radi o staroj lozinki koju korisnik više ne koristi.

Počinitelj u poruci navodi također da je na žrtvino računalo instalirao maliciozni program koji mu je omogućio pristup kameri i korisničkim podacima te je na taj način došao u posjed eksplicitnog sadržaja žrtve dok je ista navodno pregledavala web stranice pornografskog sadržaja.

Na osnovu navodnog eksplicitnog sadržaja počinitelj vrši ucjenu prema žrtvi uz prijetnju da će ukoliko žrtva ne uplati određeni iznos na počiniteljev bitcoin račun sav kompromitirajući sadržaj poslati žrtvinim facebook i messenger prijateljima, osobama iz imenika e-pošte i dr.

Na te vrste prijevara upozorio je i nacionalni CERT - nacionalno tijelo za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj.

