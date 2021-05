Namirnice prepune vitamina C

Vitamin C ima niz zdravstvenih blagodati: poboljšava raspoloženje, bori se protiv hormona stresa koji dovode do skupljanja masnoće na trbuhu, pa je zbog toga odličan za mršavljenje.

Osim toga, vitamin C štiti ćelije od štete koju mogu uzrokovati slobodni radikali, pa ako ste izloženi onečišćenom zraku, dimu cigarete ili ultraljubičastom svjetlu, trebali biste redovito jesti hranu bogatu vitaminom C.

Jedna naranča sadrži samo 70 miligrama vitamina C, a to ih ne čini voćem koje je najbogatije vitaminom C.

Evo nekoliko namirnica koje imaju znatno veće količine ovog vitamina.

>> Kojih vitamina ima u kojim vrstama hrane >>

Ananas - jedan komad ananasa sadrži 79 miligrama vitamina C, što je 131% dnevno preporučenog unosa. Osim toga, ananasa sadrži bromelain, probavni enzim koji pomaže u razgradnji hrane i smanjenju nadutosti.

Crvene paprike - jedna šalica sirovih paprika sadrži 190 miligrama vitamina C, što je 316% dnevno preporučenog unosa. Zahvaljujući spoju dihidrokapsijatu koji pojačava metabolizam i visokom sadržaju vitamina C, paprika je odlična za mršavljenje. Paprike možete jesti s humusom, možete ih dodati u sendviče ili neka jela od povrća.

Guava - guava sadrži čak 376 miligrama vitamina C, što je 626% dnevno preporučenog unosa. Ovo voće sadrži gotovo tjednu preporučenu dozu vitamina C, piše Eat this. Osim toga, ovo voće ima najveću koncentraciju likopena - antioksidansa koji se bori protiv raka. Ovo voće je puno sjemenki, ali ne trebate ih vaditi jer su i one jestive.

>> Probudite uspavanu energiju hranom >>

Jagode - jedna šalica jagoda sadrži 89 miligrama vitamina C, što je 148% dnevno preporučenog unosa. Jagode su bogate i polifenolima. To je prirodna kemikalija koja pomaže u mršavljenju i sprječavanje nakupljanje masnoća.

Kelj - jedna šalica kelja sadrži 87 miligrama vitamina C, što je 145% dnevno preporučenog unosa. Osim toga, kelj je bogat i vitaminom A. Ovo povrće može se koristiti za pripremu omleta, juha, salata, smoothieja te kao dodatak sendvičima.

Papaja - papaja sadrži 88 miligrama vitamina C, što je 146% dnevno preporučenog unosa. Uz to, ovo voće je bogato i vlaknima, a sadrži samo 62 kalorije i 11 grama šećera.

Prokulice - jedna šalica prokulica sadrži 97 miligrama vitamina C, što je 161% dnevno preporučenog unosa. Osim toga, prokulice su bogate i omega-3 masnim kiselinama koje su važne za uravnoteženu prehranu.