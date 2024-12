Što bi trebali manje jesti da budete zdraviji

Uravnotežena prehrana neophodan je temelj za zdrav život jer utječe na svaki aspekt blagostanja. Jedan od važnih faktora koje trebamo uzeti u obzir su razine šećera u krvi.

Redovita konzumacija hrane bogate šećerom može spriječiti gubitak težine, pridonijeti razvoju inzulinske rezistencije, pa čak i povećati rizik od dijabetesa. Stoga je dijetetičarka Trista Best upozorila na četiri vrste hrane koje bismo trebali ograničiti ako želimo održati vitku liniju.

Prerađene grickalice i slatkiši - slatkim poslasticama i grickalicama teško je odoljeti, ali važno je ograničiti njihov unos ako se brinemo o svom zdravlju. Prerađene grickalice, poput čipsa, keksa i bombona, često su bogate rafiniranim šećerom i nezdravim mastima te nude vrlo malo hranjivih tvari. "Ove grickalice uzrokuju nagli porast razine šećera i inzulina, što potiče nakupljanje masnoće i dobivanje na težini. Visok sadržaj šećera ne utječe samo na razinu šećera u krvi već i potiče nezdrave prehrambene navike, što s vremenom može dovesti do metaboličkih problema", upozorava Best.

Pržena hrana - pržena hrana poput krumpirića i pohane piletine možda je ukusna, ali prepuna je nezdravih trans masti i kalorija - što je velika prepreka gubitku težine. Best ističe: "Te masti pridonose upalama, inzulinskoj rezistenciji i debljanju. Visok udio masti usporava probavu i može uzrokovati nagle poraste inzulina, nakon čega slijedi nagli pad razine šećera u krvi." Kombinacija nezdravih masti i visoko kaloričnog sadržaja može značajno narušiti cjelokupno metaboličko zdravlje, posebno kod osoba izloženih riziku od inzulinske rezistencije.

Rafinirane žitarice - bijeli kruh mnogima je omiljeni izbor, ali nije najbolji za naše tijelo. Namirnice poput bijelog kruha, peciva i drugih pekarskih proizvoda od rafiniranih žitarica nalaze se visoko na popisu Triste Best. "Ove namirnice uzrokuju brzi porast razine šećera u krvi jer im nedostaje vlakana i drugih hranjivih tvari koje usporavaju probavu. To može dovesti do naglih porasta i padova inzulina, što izaziva želju za hranom i prejedanje kasnije tijekom dana", objasnila je za SheFinds.

Zaslađene žitne pahuljice za doručak - pahuljice su ukusan i praktičan doručak. Međutim, čak i opcije označene kao "zdrave" mogu sadržavati visoke količine šećera i rafiniranih žitarica, što ih čini lošim izborom za zdravlje. "Ove namirnice mogu uzrokovati brzi porast razine šećera i inzulina, što dovodi do želje za hranom i prejedanja kasnije tijekom dana. Odabir cjelovitih žitarica s dodatnim vlaknima i niskim udjelom šećera može pomoći u održavanju stabilne razine šećera u krvi i pružiti dugotrajniju energiju tijekom dana", zaključila je Best.

