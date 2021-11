Namirnice koje jednostavno skraćuju život

Hrana je nužnost, što dobrom dijelu ljudi to znači da moraju pojesti nešto - bilo što - kako ne bi bili gladni i to je sve... a to nije dobro. Naime, nezdrava hrana će definitivno skratiti vaš život i to značajno, dok će život uz zdravu hranu biti i kvalitetniji i duži.

No, uz sve to ipak jedemo svašta, a neke bi namirnice trebali zaobilaziti u širokom luku - stručnjaci se slažu, jedna vrsta namirnice posebno je loša i skraćuje životni vijek. Radi se o ultra prerađenim namirnicama. One su široko dostupne i često se radi o stvarima koje je lako i brzo pripremiti pa ih mnogo ljudi konzumira.

No zašto stručnjaci tvrde da su one toliko loše? Zato što se radi o stvarima koje imaju gotovo nikakvu nutritivnu vrijednost. Tijekom procesa prerađivanja svi nutrijenti su maknuti iz namirnica. Ovdje se većinom radi o već gotovim i pakiranim pekarskim proizvodima poput torti, keksića, smrznutih obroka, brzoj hrani, gaziranim pićima i slanim grickalicama poput čipsa.

Osim što nemaju nutritivnu vrijednost, jedenjem takvih namirnica povećavate unos soli u organizam čime riskirate visok tlak i pojavu kardiovaskularnih bolesti.

Od takvih prerađenih namirnica se i debljate. Naravno, nekoliko kilograma nije problem, no ako to prijeđe u pretilost jer često jedete prerađene namirnice to može dovesti do većeg rizika od dijabetesa, visokog tlaka, moždanog udara i srčanih bolesti.

Uz sve to, takve namirnice mogu skratiti životni vijek čovjeka. Jedno istraživanje je pokazalo da svakodnevna konzumacija prerađenih namirnica povećava mortalilet za 67%, piše Eat this.