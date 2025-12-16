Kako postati vitalan stogodišnjak? Nije teško...

Dakle, stvar je jednostavna - kako vas sustižu godine, imate sve više problema sa zdravljem, jel' tako? Jest... jednako tako, bez obzira koliko ga mi pokušavali zaustaviti ili barem usporiti, starenje je nezaustavljiv biološki proces protiv kojeg (još uvijek) nema lijeka.

Ipak, starenje nipošto nije nešto čega od čega treba zazirati, posebice ukoliko do svojih zadnjih dana ostanemo mentalno bistri i aktivni. Nažalost, život koji vodimo u mlađim danima snažno utječe na vitalnost u starosti, zbog čega nikad nije prerano da počnete razmišljati o ovome. Pogledajte što sve trebate promijeniti u svojim životnim navikama kako biste osigurali mirnu, aktivnu i vitalnu starost.

Budite fizički aktivni

Ako trebate učiniti samo jednu životnu promjenu za zdravlje vašeg mozga, neka to bude redovita tjelovježba, kažu znanstvenici. Iako nije teško zaključiti da i vaši ostali organi imaju puno koristi od vježbanja, većini je ljudi potpuno nepoznato da 30 minuta fizičke aktivnosti dnevno čini čuda za bistrinu, zdravlje i dugovječnost naših moždanih vijuga.

Jedite pametno, svjesno i uravnoteženo

U ljetnim mjesecima i danima pokazivanja tijela u badićima na plaži teško ozbiljno shvatiti ovaj savjet, vaš um i tijelo trebaju zdravu i uravnoteženu prehranu svaki dan. Hrana niskog glikemijskog indeksa, s puno vlakana i umjerenom količinom masnoće i proteina idealna je za vaš mozak, budući da se sporije i postupnije razgrađuje u tijelu. Na taj način vaš mozak dobiva neprestan izvor energije, što optimiziranjegov rad te pojačava učinkovitost i zdravlje.

Ne uskraćujte si prijeko potreban san

Spavanje ne služi samo tijelu da se odmori, već je nužno potrebno i vašem mozgu da pravilno funkcionira tijekom dana. Dok spavamo i sanjamo, naš um „preslaguje" sjećanja, a pritom neka odbacuje, a drugakonsolidira i sprema u trajnu memoriju. Istraživanja su pokazala da se ljudima koji ne spavaju na sinapsama u mozgu počnu nakupljati proteini koji nam onemogućavaju da razmišljamo i učimo nove stvari. Isto tako, kronična neispavanost direktno je povezana sa padom kognitivnih funkcija u starijoj dobi.

Ne zaobilazite ribu u prehrani

Neke antropološke teorije povezuju upravo ulazak ribe u našu svakodnevnu prehranu sa naglim povećanjem mentalnih sposobnosti u ljudi. Ribe su prepune esencijalnih masnih kiselina, poput Omega 3, koje su neprocjenjive za pravilno funkcioniranje mozga te pomažu u borbi protiv različitih bolesti, poput depresije. Studije su pokazale i kako su Omega 3 kiseline iz različitih dodataka hrani i tableta puno manje učinkovite od onih iz prirodnih izvora.

Pijte umjerene količine kave

Nije tajna da pretjerana količina kofeina ima negativne posljedice na naše zdravlje, ali brojna istraživanja u posljednje vrijeme pokazuju kako kofein u umjerenim količinama zapravo štiti mozak. Dvije do četiri šalice kave na dan pomažu vašem mozgu da zadrži kognitivne funkcije kako starite i smanjuje rizik od Alzheimerove bolesti čak i do 60%. Još uvijek se ne može sa sigurnošću reći je li za to zaslužan sam kofein ili antioksidansi koji se nalaze u kavi i čaju, ali kavica-dvije na dan odlična su investicija za staračke dane.

Počnite brinuti o svom tijelu

Iako bolesti poput dijabetesa, debljine i visokog krvnog tlaka primarno napadaju srce i krvožilni sustav, sve one utječu i na dobro funkcioniranje vašeg mozga. Nebriga za zdravlje ostavit će dugoročno negativne posljedice i na vaše pamćenje te sposobnost racionalnog donošenja odluka. Isto tako, prestanak pušenja te izbjegavanje hrane prepune zasićenim masnim kiselinama produžit će životni vijek i vašim moždanim stanicama.

Trenirajte moždane vijuge

Još uvijek nije provedeno istraživanje koje je nedvosmisleno dokazalo kako različite igre poput sudokua, slagalica i križaljki drže vaš mozak vitalnim. Ipak, niska razina obrazovanja jedan je od najčešćih preduvjeta za niske kognitivne sposobnosti u starijoj dobi. Jednostavno rečeno, što više za života pokušavate naučiti, dugoročno će vaš um biti u boljoj formi. Znanstvenici tvrde da bi bilo idealno kada bi svaki dan pokušali naučiti nešto novo. Čak i jednostavne promjene rutine, poput odlaska na posao drugom rutom, odličan su početak.

I to bi vam otprilike bilo dovoljno da ispunite zacrtani cilj ;)