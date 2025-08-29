Nakon šezdesete vam trebaju ove stvari na meniju
Ovo je popis hranjivih tvari koje nam mogu biti potrebne nakon 60. godine, prema savjetu dijetetičara
Prehrana je temelj zdravlja, no nakon 60. godine tijelu je često teže dobiti dovoljne količine važnih vitamina i minerala samo hranom.
Stoga stručnjaci ističu da dodaci prehrani mogu pomoći popuniti nutritivne praznine i podržati zdravlje u tim godinama. Dakle, ovo je popis hranjivih tvari koje nam mogu biti potrebne nakon 60. godine, prema savjetu dijetetičara.
Kalcij - iako je važan u mladosti, kalcij ostaje ključan i u starijoj dobi jer apsorpcija opada, što povećava rizik od gubitka koštane mase i prijeloma. Studije pokazuju da stariji od 60 godina trebaju više kalcija za očuvanje zdravih kostiju. Osim toga, kalcij je potreban i za mišiće, živce i srce. Suplementi se često kombiniraju s vitaminom D i vitaminom K2 radi bolje apsorpcije. Dijetetičarke preporučuju i druge navike: redovite aktivnosti poput hodanja i treninga snage za jačanje kostiju i mišića, hidraciju, kvalitetne socijalne odnose koji čuvaju mentalno zdravlje i preveniraju demenciju te dovoljan unos proteina za očuvanje mišićne mase.
Omega-3 masne kiseline - Swick ističe da su omega-3 masne kiseline, osobito EPA i DHA, povezane s boljim pamćenjem i kognitivnim funkcijama u starijoj dobi. Također pomažu srcu i smanjuju upale u zglobovima, što značajno pridonosi kvaliteti života. Ako se ne jede dovoljno masne ribe, stručnjaci preporučuju dodatak s barem 2 grama EPA i DHA dnevno.
Vitamin B12 - "Apsorpcija vitamina B12 prirodno opada nakon 60. godine zbog smanjene želučane kiseline i promjena u probavnom sustavu", kaže dijetetičarka Kendal Cozicar. Dodaje da je vitamin B12 ključan za kognitivne funkcije, energiju, zdravlje živaca i stvaranje crvenih krvnih stanica. Nedostatak može dovesti do umora, problema s pamćenjem pa čak i oštećenja živaca. Brojne studije podupiru suplementaciju kod starijih osoba, no preporučuje se provjeriti razinu B12 kod liječnika prije početka uzimanja.
Vitamin C - prema Cozicar, vitamin C podržava imunitet, zdravlje kože i opću vitalnost. S godinama imunitet slabi, a ovaj vitamin jača obrambene sposobnosti organizma. Također je važan za proizvodnju kolagena, elastičnost kože i zacjeljivanje rana. Uz to, snažan je antioksidans koji štiti stanice od oksidativnog stresa i smanjuje rizik od bolesti povezanih sa starenjem, poput srčanih i neurodegenerativnih.
Vitamin D - kako starimo, tijelo postaje manje učinkovito u stvaranju vitamina D iz sunčeve svjetlosti. "Čak oko 50 posto ljudi starijih od 60 godina ima niske razine vitamina D", ističe dijetetičarka Lizzy Swick. Ovaj vitamin važan je za kosti, imunitet, srce i regulaciju šećera u krvi. Budući da se rijetko unosi dovoljno hranom, a previše sunca može biti štetno, Swick ističe da je suplementacija učinkovit način održavanja zdravih razina.
Naravno, naglašavaju da je važno posavjetovati se s liječnikom prije početka uzimanja dodataka da ne bilo problema...
Novi komentar