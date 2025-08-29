Nakon šezdesete vam trebaju ove stvari na meniju

Prehrana je temelj zdravlja, no nakon 60. godine tijelu je često teže dobiti dovoljne količine važnih vitamina i minerala samo hranom.

Stoga stručnjaci ističu da dodaci prehrani mogu pomoći popuniti nutritivne praznine i podržati zdravlje u tim godinama. Dakle, ovo je popis hranjivih tvari koje nam mogu biti potrebne nakon 60. godine, prema savjetu dijetetičara.

Kalcij - iako je važan u mladosti, kalcij ostaje ključan i u starijoj dobi jer apsorpcija opada, što povećava rizik od gubitka koštane mase i prijeloma. Studije pokazuju da stariji od 60 godina trebaju više kalcija za očuvanje zdravih kostiju. Osim toga, kalcij je potreban i za mišiće, živce i srce. Suplementi se često kombiniraju s vitaminom D i vitaminom K2 radi bolje apsorpcije. Dijetetičarke preporučuju i druge navike: redovite aktivnosti poput hodanja i treninga snage za jačanje kostiju i mišića, hidraciju, kvalitetne socijalne odnose koji čuvaju mentalno zdravlje i preveniraju demenciju te dovoljan unos proteina za očuvanje mišićne mase.

Omega-3 masne kiseline - Swick ističe da su omega-3 masne kiseline, osobito EPA i DHA, povezane s boljim pamćenjem i kognitivnim funkcijama u starijoj dobi. Također pomažu srcu i smanjuju upale u zglobovima, što značajno pridonosi kvaliteti života. Ako se ne jede dovoljno masne ribe, stručnjaci preporučuju dodatak s barem 2 grama EPA i DHA dnevno.

Vitamin B12 - "Apsorpcija vitamina B12 prirodno opada nakon 60. godine zbog smanjene želučane kiseline i promjena u probavnom sustavu", kaže dijetetičarka Kendal Cozicar. Dodaje da je vitamin B12 ključan za kognitivne funkcije, energiju, zdravlje živaca i stvaranje crvenih krvnih stanica. Nedostatak može dovesti do umora, problema s pamćenjem pa čak i oštećenja živaca. Brojne studije podupiru suplementaciju kod starijih osoba, no preporučuje se provjeriti razinu B12 kod liječnika prije početka uzimanja.

Vitamin C - prema Cozicar, vitamin C podržava imunitet, zdravlje kože i opću vitalnost. S godinama imunitet slabi, a ovaj vitamin jača obrambene sposobnosti organizma. Također je važan za proizvodnju kolagena, elastičnost kože i zacjeljivanje rana. Uz to, snažan je antioksidans koji štiti stanice od oksidativnog stresa i smanjuje rizik od bolesti povezanih sa starenjem, poput srčanih i neurodegenerativnih.

Vitamin D - kako starimo, tijelo postaje manje učinkovito u stvaranju vitamina D iz sunčeve svjetlosti. "Čak oko 50 posto ljudi starijih od 60 godina ima niske razine vitamina D", ističe dijetetičarka Lizzy Swick. Ovaj vitamin važan je za kosti, imunitet, srce i regulaciju šećera u krvi. Budući da se rijetko unosi dovoljno hranom, a previše sunca može biti štetno, Swick ističe da je suplementacija učinkovit način održavanja zdravih razina.

Naravno, naglašavaju da je važno posavjetovati se s liječnikom prije početka uzimanja dodataka da ne bilo problema...