Najviše hrane bacaju - mladi?!

Procjenjuje se da je bacanje hrane odgovorno za 8 do 10 posto svih globalnih emisija stakleničkih plinova. "Taj podatak pokazuje i koliku ulogu imaju građani", rečeno je na panel - raspravi "Kad bacanje hrane postane klimatski problem - i kako ga zaustaviti".

Kada hrana završi na odlagalištu, njezinim truljenjem u anaerobnim uvjetima stvaraju se staklenički plinovi od kojih je posebno opasan metan, staklenički plin koji 25 puta snažnije zagrijava atmosferu od CO2.

"Bacanjem se tako ne gube samo hrana i resursi uloženi u njezinu proizvodnju kao što su voda, energija, zemljište, ljudski rad i dr., već se izravno ubrzava globalno zatopljenje koje dovodi do klimatskih promjena i ekstrema kojima sve češće svjedočimo", istaknuto je na panelu.

Najviše hranu bacaju mladi u dobi od 15 do 29 godina, riječ je o tzv. generaciji Z, dok građani u dobi od 45 do 65 godina, tzv. generacija X, najmanje baca hranu. Iako su mladi, njih dvije trećine, zabrinuti za klimatske promjene, čak 71 posto mladih kaže da baca hranu, a svaki drugi to čini redovito.

Dakle, treba ih naučiti da se to ne radi...