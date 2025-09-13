Kad je nastala voda u svemiru?

Studija, objavljena u časopisu Nature Astronomy, sugerira da to otkriće znači da su se nastanjivi planeti mogli početi formirati milijardama godina ranije nego što se dosad mislilo i prije nego što su se uopće formirale prve galaksije.

Daniel Whalen, s Instituta za kozmologiju i gravitaciju Sveučilišta u Portsmouthu, koji je vodio studiju, rekao je da je to prvi put da je voda utvrđena istraživačkim modelima u primordijalnom svemiru.

Prema simulacijama koje su korištene za istraživanje, molekule vode počele su se formirati nedugo nakon prvih eksplozija supernova, poznatih kao Pop III supernove.

One su bile neophodne za stvaranje teških elemenata kao što je kisik koji su potrebni za postojanje vode.

Whalen je rekao: "Prije nego što su prve zvijezde eksplodirale u svemiru nije bilo vode jer nije bilo kisika. Samo su vrlo jednostavni elementi preživjeli Veliki prasak - vodik, helij, litij i tragovi barija i bora.

Kisik, kreiran u srcu tih supernova, u kombinaciji s vodikom formirao je vodu, utirući put za stvaranje bitnih elemenata potrebnih za život."

Whalen je objasnio da je tim, koji je uključivao znanstvenike sa Sveučilišta Ujedinjenih Arapskih Emirata, ispitivao dvije vrste supernova.

To su bile supernove s kolapsom jezgre, koje proizvode skromnu količinu teških elemenata, i "energičnije" supernove Pop III.

Studija je otkrila da su obje vrste supernova formirale guste nakupine plina obogaćenog vodom.

Whalen je rekao da, iako su količine proizvedene vode bile "skromne", ona je bila visoko koncentrirana u jezgrama oblaka - gustim područjima plina - za koje se vjeruje da su rodna mjesta zvijezda i planeta.

Dodao je: "Ključno otkriće je da su primordijalne supernove stvorile vodu u svemiru što je prethodilo prvim galaksijama. Dakle, voda je već bila ključni sastojak prvih galaksija".

"To implicira da su uvjeti potrebni za nastanak života postojali mnogo ranije nego što smo ikada mogli zamisliti - to je značajan korak naprijed u našem razumijevanju ranog svemira", rekao je Whalen.

"Iako su ukupne vodene mase bile skromne, bile su visoko koncentrirane u jedinim strukturama sposobnim za formiranje zvijezda i planeta. A to sugerira da su planetarni diskovi bogati vodom mogli nastati u kozmičku zoru, čak i prije prvih galaksija".