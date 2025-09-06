Najveći ledenjak na Antarktiku se slomio

Nekada težak gotovo milijardu tona i površine od 3.672 četvorna kilometra, ledeni brijeg A23a znanstvenici pažljivo prate još od kada se odvojio od ledene ploče Filchner-Ronne na Antarktici 1986. godine. Tijekom desetljeća, A23a je više puta nosio titulu "najvećeg postojećeg ledenog brijega", a povremeno su ga nadmašivali veći, ali kratkotrajniji ledeni brjegovi, poput A68 iz 2017. i A76 iz 2021.

"Ledenjak se brzo raspada i oslobađa ogromne dijelove, koji se sami proglašavaju velikim ledenim brjegovima od strane američkog Nacionalnog centra za led koji ih prati", rekao je oceanograf BAS-a Andrew Meijers u mailu za CNN u srijedu.

Prema njegovim riječima, ledenjak A23a je sada smanjen na oko 1.700 četvornih kilometara.

Raspad znači da titulu najvećeg ledenog brijega na svijetu sada nosi D15a, koji se prostire na oko 3.000 četvornih kilometara.

A23a trenutačno i dalje nosi titulu drugog po veličini na svijetu, ali Meijers navodi da će se to "brzo promijeniti" jer će nastaviti „fragmentirati u nadolazećim tjednima". Toplija voda i dolazak južnog proljeća vjerojatno će ga razbiti na "ledenjake premale da bi se dalje pratili", dodao je.

Klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem pokreću zabrinjavajuće procese na Antarktici, koji bi mogli dovesti do katastrofalnog porasta razine mora.

Znanstvenici s BAS-ova istraživačkog broda RRS Sir David Attenborough posjetili su A23a dok je bio nasukan na polici kod Južne Georgije. Uzorci prikupljeni tada nedavno su poslani u Veliku Britaniju na analizu, potvrdio je glasnogovornik BAS-a za CNN.

"Nasukavanje i golemo oslobađanje hladne slatke vode vjerojatno su imali velik utjecaj na organizme na morskom dnu i u okolnoj vodi", rekao je glasnogovornik, dodajući: „Važno je razumjeti ove posljedice jer bi veliki ledeni brjegovi mogli postati učestalija pojava kod Južne Georgije uslijed globalnog zagrijavanja."